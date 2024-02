Tempesta d’amore: Vanessa chiede a Max di sposarla! | Anticipazioni italiane

Un grandissimo colpo di scena è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate della soap in onda sui nostri teleschermi Max Richter (Stephan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) penseranno infatti di fare il grande passo. La “fatidica domanda”, però, non arriverà – come da tradizione – dall’aspirante sposo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max lascia la politica e delude Vanessa

Tra alti e bassi, la storia d’amore di Max e Vanessa dura ormai da più di due anni e le gravi crisi affrontate sembrano aver reso questa amatissima coppia più solida che mai. Ciononostante, i due innamorati hanno di comune accordo deciso di mettere per il momento da parte piani di vita futura… almeno fino ad ora!

Come sappiamo, qualche settimana fa la Sonnbichler non ha nascosto il proprio disappunto per la mancanza di ambizione da parte del compagno. Ne è data una discussione che ha portato Richter a decidere di buttarsi in politica! Nemmeno questo buon proposito, però, durerà a lungo…

Nei prossimi giorni Max inizierà infatti a soffrire sempre più la pressione di questa carriera, tanto da decidere di ritirarsi non solo dalla campagna elettorale ma da tutto il mondo politico. E, inutile dirlo, Vanessa non la prenderà bene…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa fa una proposta di matrimonio a Max

Mentre Hildegard (Antje Hagen) – che conosce bene le difficoltà legate al mondo istituzionale – comprenderà le ragioni di Max, Vanessa vedrà invece nella decisione del fidanzato l’ennesimo fallimento di quest’ultimo. Ben presto, però, si dovrà ricredere…

Grazie ad Alfons (Sepp Schauer), la Sonnbichler si renderà infatti conto di essere stata ingiusta nei confronti del compagno e deciderà di rimediare organizzando per quest’ultimo una sorpresa romantica… e non si tratterà della classica cenetta a lume di candela!

Di fronte ad un esterrefatto Max, Vanessa farà infatti a quest’ultimo un’inaspettata proposta di matrimonio! Lui accetterà? Per ora vi anticipiamo che questo sarà l’inizio di una trama appassionante e rivoluzionaria destinata a cambiare per sempre le vite di ben quattro personaggi… Seguici su Instagram.