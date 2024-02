Terra Amara anticipazioni: arriva Cevriye, la cugina di…

Un nuovo ingresso animerà le puntate finali di Terra Amara: subito dopo la morte di Saniye (Selin Yeninci) e Gulten (Selin Genc), investite mortalmente da Osan, il figlio del cattivissimo Haşmet Çolak (Altan Gördüm), i telespettatori faranno infatti la conoscenza di Cevriye (Irmak Aydın), la cugina di Raşit Kaya (Şahin Vural). Tale arrivo non farà gioire Fadik (Polen Emre) e ciò per un motivo ben preciso…

Terra Amara, news: Cevriye arriva nella magione Yaman

Pochi giorni dopo il funerale di Saniye e Gulten, Cevriye arriverà a villa Yaman per fare visita al cugino. Fin da subito, Fadik non proverà però una forte simpatia per la nuova arrivata, in primis perché Raşit avrà deciso di darle ospitalità senza chiederle minimamente il consenso. Antipatia che non farà altro che aumentare per altri due motivi ben precisi: da un lato Raşit deciderà di “abbandonare” momentaneamente il loro letto coniugale per permettere alla parente di stare in una stanza più comoda, costringendo Fadik a dormire insieme a lei, dall’altro Cevriye non farà altro che mettere bocca sul modo in cui la stessa Fadik cucina, arrivando a preparare in completa autonomia una colazione per Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Lutfiye (Hulya Darcan).

La strana situazione verrà trattata sempre coi toni della commedia e culminerà nell’assunzione a villa Yaman della stessa Cevriye.

Terra Amara, spoiler: Zuleyha assume Cevriye in cucina

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Zuleyha noterà presto che Fadik non è in grado di occuparsi di tutte le mansioni della villa, visto che si appoggiava molto nelle ormai defunte Saniye e Gulten, e data la disponibilità di Cevriye deciderà di assumerla in cucina. Impiego che, ovviamente, non farà felice Fadik, certa che la “parente acquisita” sia riuscita ad inserirsi nell’organico della villa con l’inganno, quando invece aveva annunciato a Raşit che si sarebbe trattenuta a Cukurova soltanto per un paio di giorni.

Comunque sia, antipatia di Fadik a parte, Cevriye darà presto dimostrazione di essere fedele a Raşit e al loro legame di parentela…

Terra Amara, trame: chi sarà il nuovo capo dei braccianti?

Cevriye si schiererà infatti apertamente dalla parte di Raşit quando Zuleyha deciderà di indire delle elezioni tra i braccianti affinché possano decidere chi debba essere il loro capo tra lo stesso Raşit e Gaffur (Bulent Polat), con quest’ultimo che pretenderà di riavere il posto in nome dai tanti anni passati a svolgere il servizio prima della promozione di Saniye.

Tra Raşit e Gaffur partiranno dunque delle vere e proprie "schermaglie" per ottenere la promozione, con Cevriye che ci metterà del suo per favorire il cugino…