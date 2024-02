Terra Amara, anticipazioni: tutta Cukurova al cinema, ma il film non piacerà a Betul!

Mai umiliare Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altinbilek) di fronte a tutta Cukurova se non si vuole andare di fronte ad uno spiacevole smascheramento. Lo imparerà la cattivissima Betul Arcan (Ilayda Cevik) nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara e tutto partirà nel momento in cui Zuleyha perderà il controllo della residenza Yaman per qualche ora…

Terra Amara, news: villa Yaman viene pignorata

La storyline si delineerà nel momento in cui Zuleyha scoprirà che sarà costretta a lasciare la villa, a causa di un pignoramento, se non pagherà entro pochi giorni l’altissima cifra di nove milioni di lire turche. Ovviamente, la nostra protagonista capirà subito che dietro a tutto quanto c’è Betul, ossia l’unica persona che ha potuto nasconderle le fatture grazie alla delega ottenuta dal defunto Demir (Murat Unalmis).

Inizialmente, Fikret Fekeli (Furkan Palali) si offrirà dunque di prestare a Zuleyha la cifra, ma poi dovrà fare un passo indietro quando Mujdat Hekimoglu, il presunto fratello di Mujgan (Melike Ipek Yalova), gli chiederà in cambio una cifra simile per fargli ottenere l’adozione di Kerem Alì.

A quel punto, Zuleyha penserà di dare i suoi gioielli ad un compra oro per ottenere il denaro, ma anche in questo caso Betul sarà un passo avanti a lei e riuscirà a far sì che gli uomini del fidanzato Haşmet Çolak (Altan Gördüm) assaltino Gaffur (Bulent Polat) in direzione del gioielliere per rubargli tutta la refurtiva. Messa con le spalle al muro, Zuleyha dovrà dunque rinunciare alla villa, che verrà pignorata e sigillata…

Terra Amara, trame: Betul umilia Zuleyha sui giornali

Una situazione di cui gioiranno Betul e Şermin (Sibel Tascioglu), che non esiteranno ad ingaggiare un fotografo affinché possa spiattellare sui quotidiani di Cukurova la notizia della “caduta in disgrazia” di Zuleyha. Tuttavia, la sfortuna della Altun non durerà a lungo: nel momento in cui, nel bel mezzo del sequestro del piccolo Kerem Alì, Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) riuscirà a dimostrare che Mujdat è soltanto un impostore, facendolo tra l’altro arrestare, Zuleyha avrà a disposizione i soldi che Fikret voleva prestarle e, dunque, pagherà la multa e otterrà il permesso per tornare alla residenza Yaman.

Dato che qualche ora dopo un uomo di Haşmet si presenterà alla villa con i gioielli, dicendo di averli recuperati dai ladri, Zuleyha si dimostrerà esausta di tutte le macchinazioni di Betul e penserà di vendicarsi per fargliela pagare una volta per tutte. E così l’attirerà in un bar, dove le dirà di essere disposta a fare la pace…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha sbugiarda Betul di fronte a tutta Cukurova

Neanche a dirlo, Betul non coglierà il ramoscello d’ulivo di Zuleyha e confesserà tutti i crimini dei quali si è macchiata per colpirla: a partire dalla vendita dei terreni dei Yaman, con il conseguente licenziamento del povero Erkan, e fino ad arrivare al pignoramento della residenza, raggiunto non consegnandole appositamente le fatture da pagare. Ammissioni che verranno riprese di nascosto con una telecamera da Fikret.

Che uso farà dunque Zuleyha del video? Ve lo diciamo subito: la Altun comunicherà a tutti gli abitanti di Cukurova che intende loro offrire una serata completamente gratis al cinema per la visione di un film. Alla stessa parteciperanno anche Şermin e Betul. Quest’ultima resterà quindi attonita quando, spente le luci della sala, si troverà ad assistere al filmato della sua confessione, che di fatto la metterà in cattiva luce e la sbugiarderà di fronte ai concittadini.

Tutti quanti fischieranno infatti contro Betul, costringendola a lasciare la sala in seguito alla visione del film decisamente amaro. Un evento che metterà all’angolo Betul e la costringerà ad accelerare i suoi piani matrimoniali con il vecchio Haşmet. Particolare che infastidirà parecchio Abdülkadir Keskin (Erkan Bektas), sempre più irritato dall’idea di dover dividere la donna che ama con Çolak per un puro interesse economico… Seguici su Instagram.