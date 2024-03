Beautiful 1° aprile 2024, trama puntata: Steffy scopre tutto e ne è sconvolta!

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 1° aprile 2024

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), preoccupata per Douglas (Henry Joseph Samiri), cerca di capire la ragione del turbamento del nipote. Il bambino le fa ascoltare le registrazioni ancora presenti nel suo smartphone: Steffy è sconvolta dallo scoprire che Thomas (Matthew Atkinson) ha incastrato Brooke (Katherine Kelly Lang) con una finta segnalazione al servizio per minori. Dopo aver finto di trovarsi a casa di Brooke in cerca di lei, Bill (Don Diamont) si dichiara a Katie (Heather Tom), sostenendo di rivolerla. Carter (Lawrence Saint-Victor), ancora nascosto, ascolta l'editore indirizzare a Katie la stessa dichiarazione fatta poco prima alla sorella…