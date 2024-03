Beautiful 23 marzo 2024, trama puntata: Brooke a Thomas, “ti ho aiutato a crescere!”

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 23 marzo 2024

Thomas ordina a Douglas di eliminare la app dal telefono, chiaramente temendo che, altrimenti, il suo segreto possa essere scoperto. Donna, testimone, è sorpresa e confusa dall’insistenza che il ragazzo mostra con il figlio. Hope suggerisce a Brooke di mostrarsi più fiduciosa con Thomas se spera di riavvicinarsi a Ridge. La Logan però è certa che il figliastro sia in qualche modo fautore della decisione del marito di lasciarla.

Donna informa Brooke dell’intensità con cui Thomas ha rimproverato Douglas per via di una sciocca app. Proprio Thomas fa visita a Brooke: quest’ultima respinge il suo astio, sostenendo che, come matrigna, ha aiutato a crescerlo e l’ha sostenuto fino alle sue azioni degli ultimi anni. Thomas, invece, ritiene di non aver mai avuto il suo supporto: se lei gliene avesse mai mostrato un po’, le cose sarebbero potute andare diversamente… Seguici su Instagram.