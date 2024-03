Beautiful 25 marzo 2024, trama puntata: Brooke sfoga con Katie la diffidenza verso Thomas

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 25 marzo 2024

Il fidanzamento tra Taylor e Ridge riempie di gioia Steffy, mentre Eric e Donna hanno una reazione più tiepida, pensando a Brooke. Quest’ultima, intanto, sfoga con Katie la propria diffidenza nei confronti di Thomas. Katie trova strano che Ridge, di solito molto diretto, non abbia mai chiaramente detto cosa abbia fatto Brooke per allontanarlo. Intanto Thomas cerca di convincere Douglas a mantenere il silenzio per il bene della loro famiglia, ma il bambino è chiaramente turbato da quello che il padre ha fatto a Brooke… Seguici su Instagram.