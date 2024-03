Beautiful 26 marzo 2024, trama puntata: Donna a Brooke, “non rinunciare a Ridge!”

Eric (John McCook) decide di sostenere Ridge (Thorsten Kaye), preservandosi il diritto di preoccuparsi per Brooke (Katherine Kelly Lang). Taylor (Krista Allen) lo desidererebbe più entusiasta, ma è consapevole che Eric sia da sempre “team Brooke”. Ridge chiede a Thomas (Matthew Atkinson) di fargli da testimone, Taylor domanda lo stesso a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood): le nozze si terranno già il giorno successivo.

Thomas cerca di far capire a Douglas (Henry Joseph Samiri) che il loro silenzio è ciò che renderà la loro famiglia felice. Donna (Jennifer Gareis) esorta Brooke a non rinunciare a Ridge: per la Logan di mezzo la loro famiglia felice è una fantasia che esiste solo nelle teste di Thomas e Steffy…