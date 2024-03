Beautiful 27 marzo 2024, trama puntata: Carter cerca di dissuadere Ridge dalle nozze

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 27 marzo 2024

La vigilia delle nozze di Taylor (Krista Allen) e Ridge (Thorsten Kaye), Eric (John McCook) ospita una tradizionale cena di prova, a cui però Donna (Jennifer Gareis) non partecipa per rispetto alla sorella Brooke (Katherine Kelly Lang). Thomas (Matthew Atkinson) torna ancora a ribadire a Douglas (Henry Joseph Samiri) che Brooke non li ha mai voluti insieme e che Ridge sarà più felice con Taylor. Per il bambino, però, ancora non è giusto che Ridge colpevolizzi Brooke di una cosa che non ha fatto. Carter (Lawrence Saint-Victor) cerca di dissuadere Ridge dalle nozze, come anche Brooke…