Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 15 marzo 2024

Bill (Don Diamont) chiarisce a Brooke (Katherine Kelly Lang) che lei è off limits per Deacon (Sean Kanan), in quanto è a lui che appartiene, ma la Logan chiarisce ancora una volta l’amore per il marito Ridge. Intanto Deacon sorprende Sheila (Kimberlin Brown) con una sorpresa romantica che ha il sapore di una dichiarazione. Thomas e Hope (Annika Noelle) appaiono sempre più vicini… Seguici su Instagram.