Beautiful: Brooke in ansia per Hope, troppa fiducia in Thomas | Trama 2 marzo 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 2 marzo 2024

Brooke (Katherine Kelly Lang) è preoccupata perché Hope (Annika Noelle) sembra avere completamente fiducia in Thomas (Matthew Atkinson) e nei cambiamenti che ha saputo affrontare. Lavorare con Hope fa emergere in Thomas nuove fantasie: lo stilista si rimprovera per cedere a quel genere di pensieri, visto che non è possibile un futuro con la Logan. Douglas (Henry Joseph Samiri) non nasconde a Liam (Scott Clifton) di godere del tempo che passa con Hope e Thomas…