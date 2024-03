Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 22 marzo 2024

Thomas (Matthew Atkinson) ricorda a Ridge (Thorsten Kaye) di quanti tradimenti e umiliazioni abbia sopportato da Brooke (Katherine Kelly Lang), che sbaglia e poi vuole passare per vittima. Il ragazzo, teso al pensiero che la verità sulla segnalazione ai Servizi per minori possa venir fuori, rimprovera Douglas (Henry Joseph Samiri) che continua a giocare con l'app per replicare le voci….