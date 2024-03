Beautiful: Hope è sfinita da Liam e difende Thomas | Trama 6 – 7 marzo 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 6 e giovedì 7 marzo 2024

Eric e Lauren, dopo aver brindato alla morte di Sheila, ripercorrono alcuni momenti del passato che li lega alla Carter. Intanto Sheila fa lo stesso con Deacon.

Finn e Steffy consigliano a Thomas di non cedere ai vecchi pensieri riguardanti Hope: non deve farsi illusioni ora che vanno d'accordo o potrebbe rischiare di ricadere in quelle ossessioni. Thomas rassicura la sorella. Piena di lavoro per l'imminente sfilata, Hope sembra essere sfinita dalla continua ostilità di Liam nei confronti di Thomas. La giovane Logan difende i progressi dello stilista e la propria capacità di sapersi proteggere da sola.