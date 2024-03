Beautiful: Hope e Thomas si godono il successo della collezione | Trama 9 marzo 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 9 marzo 2024

Hope (Annika Noelle) spera che Liam (Scott Clifton) ci ripensi e si faccia vivo, se non altro per il momento finale della sfilata, in cui lei salirà in passerella indossando la creazione più importante di Thomas (Matthew Atkinson). Quest'ultimo sembra in grado di darle il supporto che le serve a fronteggiare il pubblico: i due si godono il successo della nuova collezione. Liam si sfoga con Bill (Don Diamont) e Wyatt (Darin Brooks), il quale vorrebbe che il fratello sostenesse Hope così da non darla vinta a Thomas…