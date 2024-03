Beautiful, anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile 2024

Grazie a Douglas, Steffy capisce che Thomas ha usato un altro dei suoi malefici stratagemmi ai danni di Brooke. Katie respinge le promesse d’amore di Bill ben sapendo che l’ex-marito insiste nel farle anche a Brooke. Carter, che ha ascoltato le profferte di Bill a entrambe le sorelle, lo affronta, affermando che Katie e la sua felicità lo riguardano personalmente…

A casa di Eric, tutti si stanno preparando per il matrimonio, tra brindisi e felicitazioni di coloro che sono già pronti e in attesa, ma qualcosa potrebbe andare di traverso: Steffy, infatti, ha scoperto grazie a Douglas l’inganno di Thomas ai danni di Brooke.

Steffy, che ha scoperto l’inganno di Thomas, racconta tutto a Taylor, e cioè che Thomas è il vero autore della telefonata ai servizi sociali su Douglas. Tutto questo mentre Ridge e gli invitati attendono che inizi la cerimonia nuziale.

Il raggiro di Thomas è stato scoperto: ha cambiato la sua voce in quella di Brooke usando l’app del telefono del figlio. Taylor è devastata, ma se Steffy insiste perché lei dica la verità a Ridge prima di sposarsi, Thomas è contrario perché convinto che invece non abbia importanza: quello che conta è che Ridge sostiene di amarla e di voler stare con lei indipendentemente dal resto.

Taylor è combattuta tra la spinta alla sincerità e la paura di perdere la felicità ormai vicinissima. Brooke, profondamente ferita ma ancora innamorata, sembra rassegnata all’imminente matrimonio di Ridge con Taylor, circondata dall’affetto delle sorelle Katie e Donna e del padre Stephen con la nuova compagna Lucy che fanno del loro meglio per sostenere Brooke in questo momento difficile della sua vita. Nel frattempo, Carter si appresta a celebrare la cerimonia nuziale che unirà per sempre le vita di Ridge e Taylor.

Steffy interviene prima che Carter concluda la celebrazione del matrimonio tra Ridge e Taylor e svela che Thomas ha ordito una trappola ai danni di Brooke, ed è il vero autore della telefonata ai servizi sociali.

Ridge pretende delle spiegazioni da Taylor poiché lei ha saputo già prima della cerimonia che la telefonata ai servizi sociali era una trappola di Thomas ai danni di Brooke e non glielo ha detto. Taylor ha taciuto perché Ridge le aveva assicurato che l’avrebbe sposata comunque, qualunque cosa fosse accaduta.

Taylor spiega a Ridge di avergli taciuto la verità sulla telefonata ai servizi sociali perché lui le aveva garantito che l’avrebbe sposata per amore e non per allontanarsi da Brooke, ma il risentimento di Ridge sembra testimoniare il contrario. Quindi è ora Taylor a chiedergli se intenda ancora sposarla. Nel frattempo, l’ignara Brooke si trova a casa con le sorelle che cercano di consolarla e Katie rivela di avere un flirt con Carter.

Sheila ha comprato dei nuovi travestimenti e ha ricominciato ad uscire, nonostante gli avvertimenti di Deacon che teme che lei lo coinvolga nei suoi loschi piani e, nel peggiore dei casi, si faccia arrestare facendo finire in carcere anche lui.