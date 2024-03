Beautiful: Liam decide di non assistere alla sfilata di Hope | Trama 7 e 8 marzo 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2024

Liam confida a Bill le proprie preoccupazioni per la collaborazione tra Hope e Thomas, sperando che, dopo il lancio della nuova collezione, la frequentazione tra i due rallenti. Thomas e Hope pregustano il successo della nuova collezione della Hope For The Future. Di fronte all’evidente intesa tra Thomas ed Hope, Steffy esprime a Finn la propria preoccupazione per il fratello che, teme, potrebbe compromettere tutti i progressi fatti fino ad ora.

Il giorno della sfilata della Hope For The Future è arrivato, ma l’entusiasmo di Hope (Annika Noelle) deve fare i conti con l’insoddisfazione di Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton). In particolare, nonostante la giovane Logan preghi il marito di sostenerla in un momento così importante, Liam (Scott Clifton) decide di non assistere alla sfilata… Seguici su Instagram.