Endless love 25 marzo 2024, trama puntata: Nihan ricorda il passato felice con Kemal

Anticipazioni puntata Endless love di lunedì 25 marzo 2024

Tarik tenta di convincere suo padre a ristrutturare il negozio, ma Huseyin ancora una volta non vuol saperne. Kemal, pur prendendo le parti di Tarik, finisce col litigare con lui. Tarik se la prende con Kemal per averlo lasciato solo ad occuparsi della famiglia mentre lui era Zonguldak. Mentre Nihan ricorda con nostalgia il suo passato felice con Kemal, Emir prosegue le sue indagini su Kemal e scopre che quest'ultimo ha lasciato Istanbul lo stesso anno in cui lui e Nihan si sono sposati. Ciò lo convince ancora di più di essere nel mirino di Kemal e lo spinge a controllarlo ancora di più…