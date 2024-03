Endless Love 28 marzo 2024, trama puntata: Kemal non vuole complicare la situazione e…

Anticipazioni puntata Endless love di giovedì 28 marzo 2024

Successivamente all’intervista, Kemal va da Nihan nel suo studio e le spiega di aver riferito a Emir che, nel corso del loro incontro nel suo ufficio, le ha domandato di dipingere dei murales in azienda. Le comunica anche il suo intento di restare lontano da lei per un po’ di tempo, in modo da evitare di complicare la situazione. In quel frangente, qualcuno bussa al portone dello studio.

Emir ingaggia Tarik e pianifica di stabilire un contatto anche con Zeynep in modo da esercitare il suo potere su Kemal. Onder, dopo che Emir ha raccontato il ricatto che ha subìto da una persona misteriosa in possesso delle immagini dell'omicidio commesso da Ozan, teme che il genero non avesse mai eliminato i filmati, in modo da poter continuare a tenere sotto scacco tutta la famiglia. Zeynep accetta di uscire con Ozan e gli risponde al telefono di nascosto mentre si trova insieme a Salih, il quale ama la ragazza e le dichiara di voler ufficializzare quanto prima la loro storia…