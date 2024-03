Endless Love 30 marzo 2024, trama puntata: Kemal se la prende con Tarik!

Anticipazioni puntata Endless love di sabato 30 marzo 2024

Nihan comincia a decorare le pareti degli uffici dell’azienda di Kemal e Asu. Inizia così una piccola rivalità tra le due donne: Nihan vorrebbe imporre il suo talento artistico, mentre Asu cerca di renderla gelosa con l’aiuto dello stesso Kemal. Quest’ultimo va ad un appuntamento nell’ufficio di Emir ma, prima che i due si possano vedere, Tufan gli dice che è in ritardo di qualche minuto e furbescamente gli mostra che Emir si sta facendo tagliare i capelli da suo fratello Tarik. Kemal ci resta male mentre Emir fa i complimenti a Tarik.

Tufan spiega a Tarik che Emir lo contatterà nuovamente e che ciò non è un fatto scontato. Zeynep si incontra con Ozan per un aperitivo. Asu finalmente viene presentata alla famiglia di Kemal. Fehime cucina una cena luculliana e Husey raccomanda al resto della famiglia di essere puntuale al ritorno a casa.

Ozan rivela a Emir di amare una ragazza, ma capisce anche che, a causa della sua malattia, non ci potrà essere mai niente tra loro. Emir vuole capire qualcosa di più. Il fatto è che la ragazza gli ha chiesto di andarla a prendere in auto il giorno successivo e che lui non ce l’ha fatta a confessarle di non avere la patente per colpa della sua malattia. Emir gli infonde coraggio e gli consegna le chiavi della sua macchina. Kemal presenta Asu alla famiglia, che resta davvero incantata dalla ragazza.