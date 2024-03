Endless love, anticipazioni 18 marzo 2024: Kemal e Nihan non riescono a dimenticarsi

Anticipazioni puntata Endless love di lunedì 18 marzo 2024

Nihan vede l'aquilone di Kemal che vola e, rammentando un bel momento trascorso con lui, scoppia a piangere. Successivamente la ragazza si sfoga con Leyla, alla quale di provare ancora qualcosa per Kemal. Nemmeno Kemal riesce a dimenticare Nihan, tanto che Salih lo spinge a partire quanto prima da Istanbul in modo da non soffrire nuovamente per amore. Emir, con la Kozcuoglu Holding, riesce ad aggiudicarsi l'appalto per la centrale termoelettrica, avendo apparentemente la meglio sulla società per cui lavora Kemal…