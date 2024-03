Endless love, anticipazioni 19 marzo 2024: Emir scopre che Nihan e Kemal si conoscevano

Anticipazioni puntata Endless love di martedì 19 marzo 2024

Sgradita sorpresa per Emir, il quale viene a scoprire che – per poter gestire la centrale – dovrà accettare la collaborazione di Kemal. Inizialmente pieno di dubbi a riguardo, poi Emir viene costretto dal padre ad accettare l'accordo. A quel punto, l'uomo tenta di corrompere Kemal pur di escluderlo dall'affare e gli fa mandare un assegno. Kemal però intende riconsegnare l'assegno nelle mani di Emir e decide di farlo proprio durante la sua festa per l'anniversario di nozze con Nihan. Per l'occasione, Emir scopre che Nihan e Kemal si conoscono….