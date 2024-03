Endless love, anticipazioni dal 18 al 23 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da lunedì 18 a sabato 23 marzo 2024

Nihan vede volare l’aquilone di Kemal e ricorda un bel momento passato con lui. Colta da un sentimento di nostalgia, Nihan scoppia a piangere. Si sfoga con Leyla, confessandole di provare ancora qualcosa per Kemal. Neanche Kemal non riesce a dimenticare Nihan. Salih lo incita a partire al più presto da Istanbul per non rischiare di soffrire di nuovo per la donna. Emir, con la Kozcuoglu Holding, si aggiudica l’appalto per la centrale termoelettrica, avendo apparentemente la meglio sulla società per cui lavora Kemal.

Emir scopre, con sua grande sorpresa, che per poter gestire la centrale dovrà collaborare proprio con Kemal. Inizialmente riluttante, è costretto da suo padre ad accettare l’accordo. Prova dunque a corrompere Kemal per escluderlo dall’affare, facendogli recapitare un assegno. L’uomo però decide di ritardare la sua partenza da Istanbul e di riconsegnare l’assegno nelle mani di Emir durante la sua festa per l’anniversario di matrimonio con Nihan. È in quel momento che Emir scopre che sua moglie e Kemal si conoscono.

Vildan riconosce Kemal alla festa per l’anniversario di nozze e chiede a Nihan di cacciarlo. Lei, sconvolta, le spiega che non può perché il suo ex ora è in affari con Emir. Intanto, durante una schermaglia tra i due uomini, Emir invita Kemal ad un barbecue nel fine settimana, per parlare d’affari. Kemal accetta e comunica la sua decisione: si trasferirà definitivamente a Istanbul. Congedati gli ospiti, Emir fa pressioni per fare l’amore con Nihan ma lei rifiuta con decisione. In piena notte, lascia l’albergo. Kemal, a cena con Salih, ostenta con l’amico indifferenza verso il perduto amore, poi però torna nella sua barca piena di ricordi e lì incontra Nihan.

Anche Nihan, nella speranza di lenire le sue ferite, si rifugia sulla barca e lì incontra Kemal. Nihan è sincera, non nasconde i suoi sentimenti nei suoi confronti, ma di fronte alla ostentata ostilità del suo ex lo prega di andare via. Kemal, però, è deciso a rimanere e, nonostante Leyla glielo sconsigli, a vendicarsi del suo rivale. Ozan aggredisce Emir perché vede con i propri occhi che lui tradisce continuamente la moglie, Nihan, con Banu. Ozan non sopporta questo trattamento riservato alla sorella. Kemal guadagna inaspettatamente un vantaggio strategico nella società di Emir; in un incontro con i quattro soci al vertice della holding, Onder e Galip pensano che Emir stia perdendo il controllo della situazione; Emir, invece, afferma di avere tutto sotto controllo e di poter manipolare Kemal a suo piacimento.