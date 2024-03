Endless Love anticipazioni: Ozan e Zeynep, primo appuntamento “da incubo”!

Nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love, la nuova dizi turca in onda su Canale 5, i telespettatori avranno modo di assistere all’avvicinamento tra Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) e Ozan Sezin (Barış Alpaykut), rispettivamente la sorella e il fratello dei protagonisti Kemal (Burak Özçivit) e Nihan (Neslihan Atagül). Tra i due nascerà subito un’innata simpatia, anche se il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) ci metterà lo zampino per trasformare il loro primo appuntamento in un vero e proprio incubo…

Endless Love, news: Ozan cerca di avvicinarsi a Zeynep

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Ozan si sentirà attratto da Zeynep dal momento in cui si ritroverà tra le mani un suo book fotografico. Inconsapevole del fatto che la ragazza è la sorella di Kemal, il giovane Sezin cercherà quindi di fare il possibile per conoscere Zeynep e si presenterà ad un suo appuntamento ad un’agenzia di spettacolo ottenuto grazie alle conoscenze di Nihan. Lì, Ozan scambierà due parole con Zeynep, la quale sarà invece a conoscenza del legame di parentela del ragazzo con la Sezin.

Non a caso, nonostante la relazione “segreta” avviata da tempo con Salih, Zeynep accetterà di buon grado di dare il proprio numero di telefono ad Ozan e comincerà a messaggiare con lui, fino a quando non gli chiederà di poter fare un giro su una lussuosissima macchina. Giro che Ozan non potrà fare, dato che non avrà la patente a causa dei suoi problemi di salute…

Endless Love, trame: Emir finge di voler aiutare Ozan

Una situazione spinosa nella quale si inserirà Emir, che offrirà a Ozan in gran segreto una delle sue auto affinché possa fare un giro con Zeynep. Quello che sembrerà un bel gesto tra cognati si rivelerà però l’ennesima macchinazione di Emir, il quale avrà fatto appunto delle indagini sul nuovo interesse amoroso di Ozan fino a scoprire che Zeynep è la sorella dell’acerrimo nemico Kemal.

Proprio per questo, grazie alla sua influenza, Emir riuscirà a far sì che i due ragazzi, nel corso del loro primo appuntamento, vengano fermati in strada da una volante della polizia e condotti in seguito in commissariato per ulteriori accertamenti. Un piano diabolico che produrrà degli effetti devastanti…

Endless Love, spoiler: il primo appuntamento da incubo di Ozan e Zeynep

Eh sì: appena arriverà in commissariato e si ritroverà davanti Kemal, arrivato lì su richiesta della polizia, Ozan avrà ad esempio modo di apprendere che Zeynep è la sorella di Soydere. Al tempo stesso, Zeynep scoprirà che Ozan è sprovvisto di patente a causa degli attacchi convulsivi di cui soffre e si arrabbierà con lui per averla messa potenzialmente in pericolo.

Come se non bastasse, Zeynep verrà aspramente rimproverata da Kemal, deluso da lei per essersi avvicinata alla famiglia Sezin in gran segreto, tradendo la sua fiducia e quella dei genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar). Scene alle quali Emir assisterà soddisfatto poiché certo di aver fatto nuovamente danno a Kemal, dopo l’assunzione di Tarik (Rüzgar Aksoy) come suo barbiere personale. Anche se, pure in questo caso, Kemal non se ne starà con le mani in mano… Seguici su Instagram.