Endless Love anticipazioni: Salih chiude con Zeynep, ecco perché

Nelle prossime puntate italiane di Endless Love si aprirà un periodo decisamente complicato per la giovane Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), la sorella di Kemal Soydere (Burak Özçivit). A causa delle sue innumerevoli bugie, la ragazza perderà infatti la fiducia di Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e, come se non bastasse, anche il “fidanzato” Salih (Gökay Müftüoğlu) non vorrà più avere niente a che fare con lei…

Endless Love, news: Zeynep e l’appuntamento da incubo con Ozan

La storyline partirà nel momento in cui Zeynep si lascerà affascinare da Ozan (Barış Alpaykut) e deciderà di uscire con lui nonostante la “relazione” con Salih. In ogni caso, tale uscita verrà resa un vero e proprio inferno dal cattivissimo Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), il quale presterà la sua macchina al cognato, che poi verrà fermato dalla polizia per guida senza patente.

Sia Zeynep e sia Ozan verranno quindi portati al commissariato. Proprio lì, Kemal scoprirà dunque che la sorella è uscita con il fratello di Nihan ed andrà su tutte le furie, anche se nasconderà ai genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar) quanto successo. Tuttavia, la verità sarà destinata comunque a venire a galla e gli esiti per Zeynep saranno decisamente sfavorevoli…

Endless Love, trame: punizione per Zeynep

Eh sì: sempre seguendo nei minimi dettagli il piano che si è prefissato per non rendere la vita facile né a Kemal e né ai suoi familiari, Emir farà recapitare a casa Soydere un plico dal quale Fehime e Hüseyin apprenderanno che Zeynep si è iscritta in un’agenzia di moda e di spettacolo. Già arrabbiatissimi, i genitori Soydere resteranno delusi anc0ra di più dalla loro figlia minore quando Tarık (Rüzgar Aksoy) racconterà loro che è stata addirittura portata in commissariato.

Una notizia, quella dello scampato arresto, che Tarik avrà appreso da Emir, del quale sarà diventato il parrucchiere personale. Non a caso, Kozcuoğlu consegnerà al ragazzo il cellulare di Zeynep, “rubatole” proprio con lo scopo di metterla in difficoltà. Date le continue bugie e l’appuntamento “indigesto” con Ozan, Hüseyin deciderà di impedire alla figlia di uscire di casa, non consentendole nemmeno di andare a scuola…

Endless Love, spoiler: Salih rompe con Zeynep

In ogni caso, la reclusione di Zeynep non durerà a lungo, in primis perché un’insegnante andrà dai Soydere e lì convincerà a far sì che la ragazza torni a studiare. Nel frattempo, Kemal – in rotta coi genitori poiché avrà nascosto loro tutte le marachelle di Zeynep – sarà andato via di casa ed avrà trovato rifugio proprio da Salih, decisamente deluso dalla “fidanzatina” per l’appuntamento organizzato con Ozan alle sue spalle.

Fatto sta che, terminata la reclusione, Zeynep andrà a trovare anche Salih, il quale non sarà per niente conciliante nei suoi confronti. Oltre ad accusarla di averlo soltanto preso in giro, avviando una storia con lui finché non ha trovato un “partito migliore” come Ozan, Salih farà presente a Zeynep che non vuole più avere niente a che fare con lei, ossia una ragazza disposta a tutto, persino a farsi beffe di un uomo che la amava e sognava di sposarla, pur di arricchirsi e fare carriera nel mondo dello spettacolo.

Parole con le quale Salih metterà un punto alla sua storia con Zeynep, la quale dal canto suo starà per fare un’altra scoperta dove a metterci lo zampino sarà stato ancora una volta il perfido Emir… Seguici su Instagram.