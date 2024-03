Endless Love anticipazioni: Vildan “dichiara guerra” a Leyla

Una “guerra” tra sorelle sta per prendere il via nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Come molti telespettatori avranno già immaginato, Vildan (Neşe Baykent), la madre di Nihan (Neslihan Atagül), e Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor), la migliore amica di Kemal Soydere (Burak Özçivit), sono infatti sorelle, ma il loro rapporto è ormai compromesso da più di trent’anni. Cosa che darà il via ad una serie di spiacevoli situazioni…

Endless Love, news: ecco perché Vildan e Leyla non si parlano più

Grazie a diversi flashback verrà infatti chiarito che Vildan e Leyla sono entrata in rotta di collisione a causa di Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık), che la prima non ha esitato a “rubare” alla sorella rovinando completamente la sua felicità. Scoperto tutto quanto, Leyla ha quindi tagliato i ponti con la “coppietta”, cosa che non le ha dato modo di conoscere i nipoti Nihan e Ozan (Barış Alpaykut).

La ferita di Leyla, mai del tutto sanata, sarà dunque destinata a riaprirsi nel momento in cui il cattivissimo Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) deciderà di ingaggiare un detective affinché faccia luce sulle abitudini di Kemal. Non a caso, Soydere verrà infatti fotografato anche mentre si troverà in compagnia di Leyla. Scatto che finirà, tra le altre cose, anche nelle mani di Önder…

Endless Love, trame: Önder va a trovare Leyla e…

In cerca di risposte, poiché non avrà idea del legame che la unisce a Kemal, l’ex fidanzato di Nihan, Önder romperà il “silenzio” trentennale con Leyla e la spiazzerà andando a trovarla all’improvviso in casa sua. Ovviamente, la Acemzade non prenderà affatto bene l’iniziativa dell’uomo e si rivolgerà alla polizia per impedirgli che possa riavvicinarsi a lei.

Data la denuncia, Önder non potrà dunque nascondere a Vildan di essere andato a trovare Leyla. Di conseguenza, la madre di Nihan andrà su tutte le furie e, per vendicarsi, penserà bene di privare la sorella dell’unica cosa che le è rimasta: la casa in cui vive, ereditata dai genitori defunti. In preda all’insicurezza e alla gelosia, convinto com’è che il marito pensi ancora alla sorella, Vildan reclamerà infatti la sua parte di eredità per colpire la parente…

Endless Love, spoiler: Vildan dichiara guerra a Leyla

Eh sì: anche se Önder le spiegherà di essere andato a trovare Leyla per capire in che maniera ha conosciuto Kemal e in che tipo di rapporti sono, Leyla non vorrà sentire ragioni e, senza consultare minimamente il marito sul da farsi, convocherà il suo avvocato per chiedere legalmente la sua parte di eredità, a dispetto di Leyla che ancora vive nella casa.

La cattivissima mossa di Vildan genererà una reazione da parte di Leyla, la quale si presenterà a casa della sorella e dell’ormai cognato per puntualizzare che non le cederà mai il posto nel quale vive ed è cresciuto, sottolineando inoltre che è riuscita a rubarle il futuro ma non farà lo stesso con il suo passato. Proprio per questo, Leyla strapperà in mille pezzi la richiesta legale di Vildan e gliela scaraventerà in faccia, di fronte all’attonito Önder, dispiaciuto dall’iniziativa della consorte.

Discussione alla quale si troveranno per caso ad assistere da lontano Kemal e Salih (Gökay Müftüoğlu), con Soydere che inizierà a domandarsi per quale ragione Leyla si trovava dai Sezin…