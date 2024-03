Endless Love anticipazioni: Zeynep tra il “fidanzato” Salih e il rampollo Ozan

Nel corso delle prime puntate italiane di Endless Love, che partirà su Canale 5 lunedì 11 marzo 2024 alle 14.10, i telespettatori avranno modo di conoscere Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), la sorella minore del protagonista Kemal (Burak Özçivit). Presa dal sogno di diventare un’attrice, la ragazza avrà anche una relazione amorosa da nascondere con Salih, il migliore amico del fratello…

Endless Love, news: Zeynep e l’amicizia mai interrotta con Nihan

Come prima cosa, vi segnaliamo che Zeynep sarà riuscita a intrattenere un rapporto amichevole con Nihan Sezin (Neslihan Atagül), l’ex fidanzata di Kemal ormai sposata da cinque anni con il dispotico e oppressivo Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Per questo, Zeynep non esiterà a sfruttare il legame con Nihan per cercare di ottenere il provino per approdare in televisione.

Questo sogno sarà appoggiato da Salih, migliore amico di Kemal che da tempo intrattiene una relazione segreta con Zeynep. Non a caso, appena Kemal metterà piede a Istanbul, Salih esprimerà proprio a Zeynep il desiderio di portare alla luce la loro relazione, ma la ragazza, per niente convinta della serietà del suo rapporto, cercherà di convincere l’uomo a posticipare l’annuncio, con dei diversivi più o meno strampalati. Partendo da questi presupposti, nella dizi turca si formerà presto un vero e proprio triangolo amoroso…

Endless Love, trame: il provino di Zeynep

Tutto avrà il via nel momento in cui, grazie ai suoi agganci, Nihan riuscirà a procurare a Zeynep il sopracitato provino, chiedendole di mandarle alcuni scatti da far visionare al direttore dei casting. Tali fotografie finiranno per puro caso tra le mani di Ozan Sezin (Barış Alpaykut), il fratello di Nihan. Il ragazzo resterà fin da subito affascinato dalla bellezza di Zeynep e, cogliendo al volo l’occasione, si presenterà nell’ufficio del produttore il giorno del provino.

Agendo in tale modo, Ozan avrà modo di conoscere Zeynep, che neanche a dirlo sarà lusingata all’idea di aver ottenuto le attenzioni del ricchissimo fratello di Nihan. Un pensiero che metterà ancora una volta a rischio la sua relazione segreta con Salih…

Endless Love, spoiler: Zeynep tra Salih e Ozan

Occhio dunque al proseguire della narrazione: inconsapevole del fatto che in passato Ozan si è macchiato dell’omicidio di una prostituta, a causa di un inganno ben orchestrato dal cognato Emir, Zeynep tenderà ad avvicinarsi sempre più al “rampollo”, che ricambierà il suo interesse con dimostrazioni più o meno esplicite nei suoi riguardi.

Non resta quindi che attendere i prossimi sviluppi per capire come evolverà questo triangolo "giovane" della nuova telenovela del pomeriggio di Canale 5…