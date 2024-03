La Promessa anticipazioni: Cruz proibisce a Jana di prendersi cura di Jimena

Fino a quando Jana Exposito (Ana Garces) potrà prendersi cura della “rivale in amore” Jimena de los Infantes (Paula Losada) senza infastidire la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin)? La risposta arriverà nel corso delle future puntate italiane de La Promessa, quando la dispotica marchesa riterrà inopportuno che una semplice domestica continui ad occuparsi delle necessità della nuora incinta…

La Promessa, news: Jana e le cure a Jimena

Come sapete, Jana ha cominciato a prendersi cura controvoglia del benessere di Jimena, apparentemente in attesa del primo figlio, su richiesta di Manuel de Luján (Arturo Sancho), che ha deciso di affidarsi a lei per via delle tante conoscenze in campo medico delle quali dispone. Soltanto per garantire al bambino il suo completo sviluppo, Jana ha quindi accettato tale impiego, a patto di avere sempre al suo fianco Teresa Villamir (Andrea Del Rio), la domestica personale della Infantes.

Un compito, quello portato avanti dalla Exposito, che col trascorrere del tempo non piacerà affatto a Cruz, certa del fatto che la biondina sia soltanto una ciarlatana che finge di interessarsi alla medicina senza competenza. Non a caso, la Ezquerdo porrà subito rimedio alla questione…

La Promessa, spoiler: Cruz proibisce a Jana di prendersi cura di Jimena

Eh sì: un giorno, quando noterà che l’inserviente ha preparato una pomata da mettere sulla pancia della nuora per evitare ulteriori dolori, Cruz vieterà espressamente a Jana di riavvicinarsi a Jimena perché sta pensando di contattare un medico, sicuramente più all’altezza di lei, per evitare pericoli durante il periodo di gravidanza. Un dialogo nel quale, ovviamente, i toni non saranno affatto pacifici, e in cui Jana preciserà di aver accettato l’incarico di badare a Jimena solo su espressa richiesta di Manuel.

Tuttavia, di fronte alle parole di Cruz, Jana non esiterà a fare un passo indietro, a differenza di Manuel, che farà presente alla madre che soltanto lui e Jimena hanno il diritto di decidere che cosa è meglio per la gravidanza. A tali rimostranze, Cruz ovviamente non darà tanto peso, tant’è che farà presente al figlio che dal suo punto di vista si sta comportando da incosciente…

La Promessa, trame: un medico in arrivo?

Cruz manterrà quindi fede alla sua parole e cercherà un medico personale per Jimena? Vi consigliamo di fare attenzione ai prossimi passaggi della storyline perché, col trascorrere degli episodi, arriverà infatti alla tenuta il dottor Abel Bueno, un vecchio amico di Manuel. Una presenza, quella di Abel, che cambierà molte dinamiche a La Promessa, cosa di cui vi parleremo molto presto. A interpretare il medico sarà Alejandro Vergara, noto al pubblico italiano per essere stato Tomas de los Visos nell’ultima stagione de Il Segreto… Seguici su Instagram.