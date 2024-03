La promessa, anticipazioni dal 25 al 29 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2024

Catalina si è slogata la caviglia dopo la caduta causata segretamente dalla Baronessa per permettere a Lorenzo di andare in banca al posto della ragazza. Intanto, Candela vuole organizzare una cena per ringraziare Don Carlos, così chiede aiuto a Lope per il menu e il permesso a Donna Pia di utilizzare il suo ufficio per la cena.

Manuel chiede a Jana se possono fare qualcosa per aiutare Jimena con le difficoltà della gravidanza, ma finiscono per litigare dopo che Jana afferma che Jimena sta mentendo.

Dopo che Don Pedro parla con Manuel dei progetti futuri, quest’ultimo chiede scusa a Jana e le racconta che gli è stato proposto di gareggiare alla Coppa Herzog Staackman, il sogno della sua vita. Ma l’entusiasmo di entrambi si spegne quando lui dice di non poter partecipare per via di Jimena.

Donna Pia chiede al Marchese di poter condividere la stanza con suo marito e di permettere a Donna Petra di andare a trovare la Marchesa…