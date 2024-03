La promessa, anticipazioni dall’11 al 15 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2024

Lope cerca di convincere prima Salvador e poi Maria a rimandare il loro matrimonio fino a quando Salvador non starà veramente bene, ritenendo che lo stato attuale del suo amico sia incompatibile con tale unione.

Lorenzo fa un passo da gigante per conquistare la fiducia di Catalina recuperando per lei la spilla appartenuta alla madre, la stessa che Cruz aveva venduto di nascosto per finanziare la sua festa di compleanno.

Manuel, preoccupato per i fastidi ormai giornalieri della moglie, ha la goffa idea di chiedere ad Jana di occuparsi di lei durante la sua gravidanza. Una situazione estremamente imbarazzante per entrambe le donne.

Simona e Candela continuano le loro lezioni con Don Carlos, anche se Simona non sembra esserne felice e sospetta che a Candela piaccia il nuovo insegnante.

Curro avverte Jana che suo padre sa che il testimone del bacio tra lui e la baronessa è un membro della servitù e la esorta a fare attenzione. Jana teme di essere scoperta…