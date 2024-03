La Promessa anticipazioni: Fernando e Margarita cosa nascondono?

Anche se arriveranno a La Promessa con la “scusa” di voler riportare con loro la figlia Martina (Amparo Pinero) a Madrid, le reali intenzioni di Fernando de Lujan (Javier Collado) e sua moglie Margarita (Cristina Fernandez) sembreranno ben altre. Un aspetto che emergerà sempre di più nelle prossime puntate italiane della telenovela…

La Promessa, news: Fernando e Margarita mettono in difficoltà Martina

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi nei nostri precedenti post, Fernando e Margarita si presenteranno all’improvviso a La Promessa, senza nemmeno avvisare Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin). Un arrivo, quello dei due coniugi, che spaventerà tantissimo Martina, la quale farà fatica a nascondere il suo nervosismo appena Teresa Villamil (Andrea Del Rio) le comunicherà che i suoi genitori sono arrivati alla tenuta.

Non a casa, appena se la ritroverà davanti, Margarita accoglierà Martina con un ceffone in pieno viso. Tutto ciò avrà però una spiegazione: la ragazza avrà infatti finto per mesi di essere a Parigi nella scuola di belle arti, dove invece ha mandato con la sua identità la cugina Leonor (Alicia Bercan). Particolare del quale ovviamente erano all’oscuro anche Alonso e Cruz, che cercheranno di capire perché la nipote abbia loro mentito. E così emergerà il vero motivo per cui Martina è fuggita da Madrid…

La Promessa, trame: Alonso e Cruz decidono di appoggiare Martina

Eh sì: messa alle strette da Margarita e Fernando, a Martina non resterà altra scelta se non quella di ammettere di essere scappata dalla capitale spagnola poiché colta in flagrante nel corso di una festa mentre baciava un ragazzo, promesso sposo di Beatriz Oltra (Julia Martinez), la stessa persona che si è introdotta per settimane a La Promessa col ricatto fingendo di essere sua amica.

Nonostante ciò, Margarita e Fernando insisteranno per riportare la figlia a Madrid, mentre lei invece chiederà aiuto a Cruz per restare alla tenuta. Dopo essersi confrontata con Alonso sul da farsi (e non ritenendo peraltro così grave il comportamento tenuto dalla nipote), la Ezquerdo vorrà continuare ad ospitare Martina a La Promessa, proprio mentre Fernando e Margarita faranno tra di loro un discorso ambiguo.

La Promessa, spoiler: che cosa nascondono Fernando e Margarita?

Chiuso tra le mura della camera degli ospiti, Fernando parlerà infatti a Margarita della sua infanzia felice tra le mura de La Promessa, sottolineando che il rapporto col fratello Alonso è andato per il meglio finché non è morta Carmen, la sua prima moglie. Tra le altre cose, col sorriso sugli occhi, Fernando parlerà a Margarita di una leggenda, sottolineando che alcuni dicono che lo spirito di una vecchia domestica, scomparsa all’improvviso, aleggi ancora tra le mura della tenuta.

Comunque sia, tra un discorso e l’altro, emergerà che Fernando ce l’ha fondamentalmente con Cruz, alla quale darà la colpa del suo rapporto ormai incrinato con Alonso. Non a caso, l’uomo consiglierà alla moglie Margarita di pazientare se davvero vogliono raggiungere l’obiettivo che si sono prefissati.

E così, dalle parole dei due, sarà chiarissimo che Fernando e Margarita non sono arrivati nel marchesato di Lujan soltanto per riportare a casa Martina. Che cosa nasconderanno i due? Seguici su Instagram.