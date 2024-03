La Promessa anticipazioni: Gregorio confessa a Pia di averla avvelenata e…

Confessione terribile in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa: messo con le spalle al muro, Gregorio Castillo (Bruno Lastra) confesserà infatti alla moglie Pia Adarre (Maria Castro) di averla avvelenata con la cicuta per diversi mesi. Una situazione tensiva che diventerà decisamente pericolosa per la povera governante…

La Promessa, news: Pia inizia a sospettare di Gregorio

Come vi abbiamo già segnalato, la storyline prenderà il via nel momento in cui Pia troverà tra le cose di Gregorio una boccetta di cicuta. In preda al panico, la Adarre non parlerà a nessuno dei suoi sospetti sul conto del marito, anche se svelerà a Jana Exposito (Ana Garces) del particolare ritrovamento.

Ovviamente, pur non ottenendo da Pia nessun nome, Jana capirà subito che la sua superiore stia sospettando del marito, tant’è che la inviterà a non fare nessun passo azzardato con lui. Parole che la Exposito dirà per un motivo ben preciso: in quei giorni, non potrà stare infatti al fianco di Pia perché Cruz (Eva Martin) l’avrà mandata a servizio a casa dei duchi De Los Infantes per impedirle ancora di più di prendersi cura di Jimena (Paula Losada) e della sua gravidanza. Tuttavia, un’escalation di eventi impedirà a Pia di starsene zitta e buona…

La Promessa, trame: Gregorio capisce che Pia sa della cicuta

Eh sì: dati gli strani comportamenti della consorte, che eviterà di stare da sola con lui e apparirà terrorizzata ogni volta che le rivolgerà la parola, Gregorio temerà di essere stato scoperto e, proprio per questo, frugherà nervosamente tra le sue cose trovando la boccetta di veleno che, puntualmente, somministrava a Pia a piccole dosi.

Gregorio sarà dunque sempre più agitato e, in preda ad una vera e propria crisi di nervi, costringerà Pia a parlare con lui, arrivando a chiuderla in una stanza. Lì, la governante si farà coraggio e lo affronterà a muso duro chiedendogli per quale motivo le abbia somministrato ripetutamente la cicuta. La confessione che avrà sarà dunque spiazzante…

La Promessa, spoiler: la confessione di Gregorio e…

Possiamo infatti anticiparvi che, dando sfoggio per la prima volta del suo vero volto da psicopatico, Gregorio confesserà a Pia con le lacrime agli occhi di essere innamorato di lei, ma non del bambino “bastardo” che ha in grembo di cui non conosce e non vuole nemmeno sapere l’identità del padre. Castillo preciserà dunque di averle fatto ingerire il veleno nella speranza di procurarle, prima o poi, un aborto e liberare il loro matrimonio del fardello di un figlio, non suo, che prima o poi avrebbe causato loro dei problemi.

Neanche a dirlo, tali parole riempiranno di sgomento e tristezza Pia, che cercherà di scappare, anche se Gregorio non le renderà il compito facile: utilizzando la forza, la immobilizzerà infatti sul letto e cercherà di farle bere tutto il flacone di cicuta, pur essendo consapevole del fatto che ciò potrebbe procurare la morte non solo al bambino ma pure alla consorte.

Fortunatamente, a bloccare la pericolosissima situazione penserà il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent), che irromperà nella stanza con due uomini della guardia civile, i quali arresteranno Gregorio con l’accusa di tentato omicidio.

Un arresto che segnerà l'uscita di scena di Gregorio, di fronte al disprezzo di tutti i lavoratori de La Promessa, ma che al tempo stesso darà un nuovo dolore da sopportare alla sfortunata Pia, la quale stava davvero iniziando a provare qualcosa per il marito…