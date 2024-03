La Promessa anticipazioni: Gregorio fa una scoperta “illuminante” su Pia, ecco quale

Sospetti ed atteggiamenti pericolosi in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La governante Pia Adarre (Maria Castro) sarà infatti sempre più convinta del fatto che è stato il marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra) ad avvelenarla con la cicuta per farle perdere il bambino che ha in grembo. Una situazione incandescente che darà il via ad una serie di eventi…

La Promessa, news: il terribile sospetto di Pia

Tutto si innescherà quando Pia ritroverà tra le cose di Gregorio un flacone di cicuta. A quel punto, la Adarre riunirà tutti i tasselli del puzzle e verrà presa dal sospetto che sia stato proprio il marito a somministrarle pian piano del veleno, dopo averla convinta con l’inganno a dare una possibilità concreta al loro matrimonio.

In preda all’ansia, Pia inizierà quindi ad avere una serie di comportamenti “ambigui”: oltre a scappare ogni volta che Gregorio sarà nelle vicinanze, senza dargli delle spiegazioni plausibili, la donna rimprovererà aspramente anche Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero), colpevoli di essersi allontanate dalla cucina per andare a cercare l’insegnante Carlos Orengo (Ramon Ibarra), lasciandola nelle mani di Lope (Enrique Fortun).

La Promessa, trame: Pia si confida con Jana ma…

L’evidente preoccupazione di Pia non passerà inosservata agli occhi di Jana Exposito (Ana Garces), che troverà il modo di parlare da sola con la governante per chiederle da che cosa derivi il suo nervosismo. A quel punto, la Adarre si farà coraggio e mostrerà a Jana la boccetta di cicuta, chiedendole se è possibile che il suo nemico l’abbia utilizzata per avvelenarla.

Alla risposta affermativa della sua interlocutrice, Pia si farà scura in volto e deciderà di non rivelare a Jana dove ha trovato il veleno, chiedendole tra l’altro di mantenere il completo riserbo sulla faccenda finché non avrà prove concrete per accusare il colpevole. Una richiesta che Jana non asseconderà…

La Promessa, spoiler: Gregorio scopre che Pia ha trovato il veleno!

Possiamo infatti anticiparvi che, subito dopo il colloquio, Jana andrà dal maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) e gli dirà di essere fortemente preoccupata per lo stato emotivo di Pia. Arriverà a rivelargli anche del ritrovamento del veleno oppure manterrà il silenzio per rispetto alla richiesta della Adarre?

Nell'attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che proprio in quel momento, insospettito dalla paura mostrata dalla moglie ogni volta che le si avvicina, Gregorio rovisterà nervosamente tra tutti i cassetti della sua camera da letto, fino a scoprire che Pia ha trovato il veleno con cui la sta avvelenando. La scoperta in questione darà il via ad una storyline decisamente tensiva e potenzialmente fatale…