La Promessa anticipazioni: Pia scopre una cosa terribile su Gregorio

Anche se tutto sembrerà procedere per il verso giusto, un imprevisto rischioso attende Pia Adarre (Maria Castro) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. La governante farà infatti una scoperta sconcertante sul marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra) che la spaventerà tantissimo…

La Promessa, news: Pia dà una chance al suo matrimonio con Gregorio

Se avete avuto modo di seguire i nostri precedenti post, sapete sicuramente già che Pia deciderà presto di dare un’opportunità concreta al suo matrimonio con Gregorio. Tutto partirà infatti quando Castillo deciderà di fare un passo indietro su Romulo Baeza (Joaquin Climent), chiedendo al marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) di riaffidargli il ruolo di maggiordomo principale.

Tale scelta a Pia piacerà tantissimo, dato che allo stesso tempo Gregorio accetterà il ruolo di lacchè personale del capitano Lorenzo De La Mata (Guillermo Serrano), mansione decisamente minore rispetto a quella avuta fino a quell’istante a La Promessa.

Dopo ciò, Pia si avvicinerà sempre più a Gregorio ad accetterà di condividere la camera matrimoniale con lui. Una mossa che potrà fare su previo consenso di Alonso, il quale non si opporrà alla sua richiesta poiché convinto che lei dormisse ormai già da molti mesi al fianco del legittimo marito. Tuttavia, questa iniziativa lascerà sorpreso Romulo, che nel frattempo avrà scoperto che il bimbo che Pia attende non è di Gregorio ma del defunto barone molestatore Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez)…

La Promessa, trame: Gregorio fa una richiesta a Pia

In ogni caso, i telespettatori dovranno prestare attenzione ad un imprevedibile cambio d’atteggiamento da parte di Gregorio: all’improvviso, quest’ultimo farà presente alla moglie di voler avere un posto tutto suo per la sua famiglia, ragione per la quale le chiederà di valutare l’ipotesi di lasciare La Promessa per trasferirsi altrove. Seppur sorpresa, la Adarre si prenderà del tempo per riflettere meglio sul da farsi, ma poi darà al consorte una risposta negativa perché non se la sentirà di andarsene dalla tenuta.

Il rifiuto non piacerà affatto a Gregorio, che si farà scuro in volto e per la prima volta si mostrerà severo e contrariato nei confronti della moglie. Il peggio però dovrà ancora venire…

La Promessa, spoiler: Pia fa una scoperta shock su Gregorio!

Eh sì: possiamo anticiparvi che Pia si troverà a rovistare per caso in un cassetto di Gregorio e troverà nascosta al suo interno una bottiglietta di cicuta, ossia lo stesso veleno con il quale era stata avvelenata qualche mese prima rischiando di perdere il bambino che aveva in grembo. Avvelenamento pericoloso, fortunatamente preso in tempo da Jana (Ana Garces), i cui sospetti inizialmente erano ricaduti sulla cattivissima Petra Arcos (Marga Martinez).

Appena si troverà tra le mani il flacone di cicuta, Pia verrà dunque presa dal timore che possa essere stato proprio Gregorio ad avvelenarla e farà fatica a nascondere il terrore ogni volta che l’uomo sarà nelle sue vicinanze. Occhio quindi ai passaggi di questa storyline che diventerà, col trascorrere delle puntate, sempre più ansiogena… Seguici su Instagram.