La Promessa anticipazioni: guai per Martina, arrivano i suoi genitori!

Doccia fredda in arrivo per la frizzante Martina de Lujan (Amparo Pinero) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Quando la sua relazione con il giovane Curro de la Mata (Xavi Lock) sembrerà procedere nella giusta maniera, tant’è che farà per la prima volta l’amore con lui, la ragazza dovrà fare i conti con l’arrivo improvviso nella tenuta dei suoi genitori Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez), che porteranno alla luce un suo grande segreto…

La Promessa, news: Fernando e Margarita arrivano all’improvviso nella tenuta

Possiamo anticiparvi fin da subito che Fernando e Margarita si presenteranno a La Promessa senza alcun tipo di avviso e, al loro arrivo, chiederanno subito a Romulo Baeza (Joacquin Climent) di poter riposare nella stanza degli ospiti, senza salutare Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin), né tanto meno Martina.

Per via dei rapporti interrotti da circa un anno, Alonso e Cruz si domanderanno dunque per quale ragione Fernando e Margarita hanno fatto loro visita, non ritenendo possibile il fatto che si siano spinti fin lì soltanto per riabbracciare la figlia. Un mistero che si risolverà il mattino successivi, quando i due coniugi avranno un atteggiamento piuttosto duro con Martina appena se la ritroveranno davanti…

La Promessa, spoiler: Margarita schiaffeggia Martina!

Eh sì: non appena si deciderà ad accogliere i genitori, dopo essere stata informata da Teresa Villamil (Andrea Del Rio) della loro presenza, la nervosissima Martina non verrà salutata da Fernando e Margarita con un abbraccio. Appena sarà faccia a faccia con la consanguinea, Margarita non esiterà a darle uno schiaffone in pieno volto, sorprendendo Alonso, Cruz, Curro e Manuel (Arturo Sancho), presenti in quel momento insieme, ovviamente, a Fernando.

Un modo di fare, quello di Fernando e Margarita, che farà subito porre a Cruz e Alonso delle domande. Le stesse che faranno emergere la vera ragione per cui Martina si è trattenuta per tanto tempo a La Promessa, senza mai fare ritorno a casa…

Fernando e Margarita sveleranno infatti a tutti i presenti che erano convinti del fatto che Martina fosse a Parigi a studiare arte, salvo poi apprenderà la verità della sua presenza a La Promessa grazie a Beatriz Oltra (Julia Martinez), che non ha perso tempo per spifferare loro tutta la verità appena Alonso l’ha cacciata dalla tenuta.

Date le parole dei genitori, Martina sarà quindi costretta ad ammettere la verità e dirà a Alonso e Cruz che ha chiesto alla cugina Leonor (Alicia Bercan) di studiare a Parigi con la sua identità in modo tale da stare lontana da Fernando e Margarita. Insomma, la giovane Luján parlerà per la prima volta dello “scambio di persona” messo in atto con Leonor, stupendo tutti i presenti. Ma per quale ragione avrà agito in tale modo?

Un aspetto di cui vi parleremo in seguito, anche perché Fernando e Margarita si tratterranno per diverso tempo a La Promessa…