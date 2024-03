La Promessa anticipazioni: Maria confessa a Salvador di aver baciato Lope!

Una spiacevolissima rivelazione manderà su tutte le furie Salvador Romea (Mario Garcia) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Dati i rapporti sempre più tesi, Maria Fernandez (Sara Molina) deciderà infatti di rivelare al fidanzato di avere baciato Lope Ruiz (Enrique Fortun) quando si trovava al fronte. Parole che, ancora una volta, faranno uscire fuori il lato peggiore dell’ormai ex soldato…

La Promessa, news: rapporti tesissimi tra Lope e Salvador

Come le puntate già andate in onda su Canale 5 hanno mostrato, l’amicizia tra Salvador e Lope è arrivata ad un punto di non ritorno dal momento in cui Ruiz ha confidato a Salvador di provare dei sentimenti per Maria. Da quell’istante, i rapporti tra i due sono incominciati ad essere piuttosto testi, con Romulo Baeza (Joacquin Climent) e gli altri lavoratori costretti ad intervenire più volte durante le loro diatribe.

Una situazione che, nel futuro, si ripercuoterà anche sulla relazione tra Salvador e Maria, dato che quest’ultima, spaventata dai continui scatti d’ira del suo fidanzato, penserà bene di rimandare a data da destinarsi le nozze già fissate con lui.

Inizialmente, Salvador si mostrerà d’accordo con la decisione presa da Maria circa le nozze, tant’è che le chiederà con successo di passare del tempo insieme come se si stessero ancora conoscendo, ma poi qualcosa gli farà cambiare idea…

La Promessa, trame: Lope ritorna alla sua vecchia mansione

In primis, è bene precisare che a questo punto della storia Salvador sarà tornato ad essere a tutti gli effetti un lacché de La Promessa. Dato l’arresto di Gregorio Castillo (Bruno Lastra), avvenuto successivamente alla scoperta dell’avvelenamento perpetrato ai danni della moglie Pia Adarre (Maria Castro), Romulo avrà infatti chiesto a Salvador di tornare alle sue vecchie mansioni.

“Promozione” che Salvador accetterà di buon grado, anche se continuerà a soffrire la presenza di Lope all’interno dell’entourage della villa. Non a caso, dopo l’ennesima discussione con lui, Salvador intimerà a Maria di stare lontana da Lope, dato che è innamorato di lei. Informazione che lo stesso Salvador darà alla fidanzata poiché convinta che sia ignara dei sentimenti del collega nei suoi riguardi…

La Promessa, spoiler: Maria confessa a Salvador di avere baciato Lope!

Visto che si sentirà estremamente in colpa per quanto starà succedendo e non potrà chiedere consiglio su come comportarsi a Jana Exposito (Ana Garces), spedita per qualche giorno da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) a casa dei duchi Infantes, Maria sceglierà la via della sincerità e spiazzerà Salvador raccontandogli che, quando si trovava ancora al fronte, lei e Lope si sono baciati.

Tali parole manderanno ancora più in frantumi il precario equilibrio di Salvador. Il ragazzo comincerà infatti ad inveire contro Maria e, sentendosi tradito, le dirà che ormai è rimasto da solo poiché ha perso sia il suo migliore amico e sia la sua fidanzata!

Di fatto, Salvador sembrerà dunque intenzionato a rompere la sua relazione con Maria e se ne andrà nel bel mezzo della discussione. La storyline è però tutt'altro che conclusa e presto vi forniremo altri dettagli…