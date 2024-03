La Promessa anticipazioni: Maria rimanda il suo matrimonio con Salvador!

Niente nozze a breve termine per Maria Fernandez (Sara Molina) e Salvador Romea (Mario Garcia) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. A prendere la sofferta decisione sarà proprio la ragazza, per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: gli scatti di ira di Salvador preoccupano Maria

Come le puntate già in onda su Canale 5 hanno mostrato, Salvador non riesce ad accantonare del tutto i traumi che ha subito nel corso della guerra. Per tale motivo, il ragazzo inizia ad avere all’improvviso degli scatti d’ira, pericolosi per chiunque gli sta attorno.

Un nervosismo, quello di Salvador, che è aumentato appena ha scoperto che il fidato amico Lope (Enrique Fortun) è innamorato di Maria. Sentendosi tradito dal cuoco, Romea ha riversato sul compagno tutta la sua ira, anche se poi ha deciso inaspettatamente di contrarre matrimonio con la Fernandez. Decisione, del tutto repentina, che non ha convinto per niente Lope, che cercherà di far ragionare i due “piccioncini”…

La Promessa, trame: Lope cerca di convincere Maria e Salvador a non sposarsi

Eh sì: certo del fatto che gli amici stiano accelerando un po’ troppo i tempi, Lope tenterà di convincere Maria e Lope a non sposarsi almeno finché l’ex soldato non si sarà ripreso del tutto dallo shock subito in guerra. Consiglio a cui, purtroppo, Maria non darà ascolto, tant’è che si farà aiutare da Petra Arcos (Marga Martinez), rimasta momentaneamente “orfana” della marchesa Cruz (Eva Martin), a confezionare il proprio abito da sposa.

Maria darà così l’impressione di stare sottovalutando il fragile stato emotivo di Salvador, che ad un certo punto incomincerà ad essere aggressivo persino con lei. Per questo, seppur con un forte dolore nel cuore, Maria sarà costretta a dare ragione a Lope…

La Promessa, spoiler: Maria annulla le nozze con Salvador

Al termine di un intenso e difficile dialogo, Maria dichiarerà infatti la “resa” con Salvador ed accantonerà, almeno per ora, l’idea di diventare sua moglie. Tale scelta, come facilmente prevedibile, farà soffrire tantissimo la giovane domestica, che troverà conforto in Jana Exposito (Ana Garces). Al contrario, Maria non vorrà invece più saperne di Petra, la quale sarà ritornata ad essere la donna fredda e austera, oltre che cattiva, in seguito al ritorno di Cruz dal sanatorio.

In ogni caso, capitolo Petra a parte, i telespettatori dovranno domandarsi se, col trascorrere delle settimane, Salvador riuscirà a superare le sue crisi emotive e d'ira oppure se le stesse dureranno nel tempo. Perché, in fondo, da ciò deriverà oppure no la sua ipotetica felicità con Maria…