La Promessa, anticipazioni: Martina confessa perché è fuggita da Madrid

Per quale motivo Martina de Luján (Amparo Pinero) è fuggita da Madrid e si è nascosta per mesi a La Promessa? Questo quesito troverà risposta nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica, quando la ragazza si troverà ad avere a che fare con l’arrivo alla tenuta degli arrabbiatissimi genitori Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez)…

La Promessa, news: Fernando e Margarita arrivano alla tenuta

Nonostante i rapporti tesi con Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin), Fernando e Margarita si presenteranno senza alcun tipo di preavviso a La Promessa, esigendo che il maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent) prepari in fretta e furia per loro la camera degli ospiti. Il mattino successivo, i coniugi potranno quindi rivedere Martina, ma l’accoglienza sarà tutt’altro che serena: appena se la ritroverà davanti, Margarita darà infatti un sonoro ceffone alla figlia.

Una scena che sorprenderà parecchio i presenti, Alonso, Cruz, Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xavi Lock), anche se tutto ciò avrà ovviamente una spiegazione: Martina ha finto infatti per mesi di essere a Parigi a studiare, dove invece è andata al suo posto la cugina Leonor (Alicia Bercan), per potersi trattenere indisturbata nella tenuta degli zii. Una bugia in piena regola, svelata nel peggiore dei modi, che genererà fin da subito delle spiacevoli conseguenze…

La Promessa, trame: Martina interrompe la relazione con Curro

Visibilmente in crisi, Martina non saprà infatti come comportarsi perché, in fondo, capirà fin dal primo minuto che i genitori sono arrivati nella tenuta per riportarla a Madrid e costringerla probabilmente a contrarre matrimonio con un rampollo che hanno scelto per lei. Per questo, Martina penserà bene di interrompere la relazione appena avviata con Curro, che dal canto suo vorrà invece palesare il suo interesse per la bella Luján a Fernando e Margarita.

Nonostante le rimostranze di Curro, che farà il possibile per farle sentire la propria vicinanza, Martina andrà dritta per la sua strada e porrà la parola fine alla sua liaison con il giovane De La Mata. Tuttavia, cercherà di prendersi del tempo per convincere Margarita e Fernando a farla restare a La Promessa…

La Promessa, spoiler: Martina confessa perché è fuggita da Madrid

Tempo che, ovviamente, Fernando e Margarita non saranno disposti a darle, visto che annunceranno a Martina che è arrivato il momento di fare i bagagli perché entro una settimana torneranno tutti insieme a Madrid. A quel punto, la Luján cercherà di tirarsi indietro, ma Margarita si rivolgerà a lei in maniera severa e la obbligherà a confessare a Cruz e Alonso lo scandaloso motivo per il quale non vuole fare ritorno nella capitale spagnola.

Con le lacrime agli occhi, Martina dirà quindi agli zii di essere stata colta in flagrante mentre, nel corso di una festa, baciava il promesso sposo di un’altra ragazza. Parole che sentirà anche Curro, arrivato nella stanza insieme a Catalina (Carmen Asecas), e che porteranno Martina a fuggire per non affrontare la difficile situazione.

Successivamente, Martina dirà tra l’altro ad Alonso che il promesso sposo che ha baciato era quello di Beatriz Oltra (Julia Martinez), la stessa ragazza che si è fatta ospitare, ricattandola, per diverso tempo a La Promessa. Una rivelazione che non piacerà affatto ad Alonso, visto che Martina gli ha fatto credere che Beatriz fosse una pazza pur di non parlargli apertamente di ciò che le aveva fatto.

Non a caso, sarà stata proprio Beatriz a rivelare a Fernando e Margarita dove si trovava in realtà Martina. Insomma, tutto sembrerà andare contro Martina, che però potrà invece contare sulla vicinanza della zia Cruz, la quale considererà inopportuno l'atteggiamento dei cognati scaturito da un semplice bacio…