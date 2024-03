Studio Battaglia 2: cast e trama della seconda stagione della fiction di Rai 1

A partire da questa sera, martedì 19 marzo 2024, Studio Battaglia fa il suo ritorno su Rai 1, esattamente due anni dopo il debutto della sua prima stagione. Questo avvincente legal drama al femminile, ambientato a Milano, è pronto a catturare nuovamente il pubblico con intriganti nuovi casi, offrendo anche uno sguardo più approfondito sulle vite private delle sue protagoniste, seguendo il percorso delineato dalla celebre serie inglese “The Split” (di cui è il remake).

Nei tre nuovi episodi che compongono la seconda stagione, le protagoniste Marina, Anna e Nina, interpretate rispettivamente da Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio, tornano ad occupare il centro della scena. La narrazione riprende gli intricati fili lasciati in sospeso al termine della prima stagione, mantenendo la sua distintiva combinazione di dramma legale e commedia familiare.

L’approccio resta saldamente focalizzato sulle prospettive femminili, esplorando le dinamiche intergenerazionali tra madre e figlie e affrontando le sfide emotive che accompagnano le diverse fasi della vita. La sceneggiatura, curata da Lisa Nur Sultan con la collaborazione di Federico Baccomo, si impegna a esplorare tematiche attuali con profondità e sensibilità, offrendo uno sguardo autentico sulle complessità della vita familiare e professionale delle protagoniste.

Le sorelle Anna e Nina, unite alla loro madre Marina, tornano a lavorare nel rinomato Studio Zander, ora ribattezzato Zander Battaglia. Originariamente, era stato concordato che Marina si sarebbe ritirata non appena fossero state concluse le ultime cause, ma per Zander (David Sebasti) liberarsene si dimostra più complicato del previsto.

Per Anna, travolta dalla passione per Massimo (Giorgio Marchesi) alla fine della prima stagione, giunge il momento di fare una scelta: seguire il proprio cuore o le responsabilità familiari. Sebbene siano tre le avvocate divorziste della famiglia, le donne Battaglia sono in realtà quattro, con Viola (Marina Occhionero), la sorella minore e neo-sposa, che offre una prospettiva diversa sulle sfide quotidiane. Viola si trova ad affrontare le difficoltà della vita adulta, la lotta per emanciparsi dalla famiglia e il costo elevato degli affitti a Milano.

Ogni episodio sviluppa un nuovo caso legale, assegnato allo Studio Zander Battaglia, affrontando alcune delle questioni più rilevanti nel diritto di famiglia. Inoltre, Anna si trova ad affrontare un doloroso caso di separazione legale, accettando di rappresentare la famosa chef-influencer “Michela in famiglia” (Sara Putignano) contro il marito Corrado (Raffaele Esposito), un uomo manipolatore che controlla e gestisce il redditizio business che hanno creato insieme.

Il cast, diretto da Simone Spada, rimane fedele a quello della prima stagione, con alcune new entry legate a nuovi casi che le protagoniste devono affrontare. Va segnalata la presenza di Gigio Morra, attore scomparso a marzo. Il pubblico ritroverà dunque Barbora Bobulova nei panni di Anna Battaglia, la maggiore delle sorelle, che torna a lavorare con la madre Marina (Lunetta Savino) a causa della fusione degli studi. Poi c’è Miriam Dalmazio nel ruolo di Nina Battaglia, alle prese con le conseguenze della sua sfrontatezza nello studio Zander Battaglia. Marina Occhionero interpreta Viola Battaglia, impegnata nella ricerca di un lavoro a tempo pieno per costruire una vita con Alessandro (Giovanni Toscano).

Riconfermati anche Giorgio Marchesi nel ruolo di Massimo Munari, il cui ritorno mette a rischio la stabilità di Anna, Thomas Trabacchi come Alberto Casorati, che cerca di convincere Anna di aver fatto la scelta giusta nonostante lo scandalo “Black Dahlia”, e Massimo Ghini nel ruolo di Giorgio Battaglia, padre delle sorelle, tornato dopo venticinque anni per sostenere la famiglia.

E ancora: Giovanni Toscano nei panni di Alessandro Del Vecchio, il marito di Viola che la sostiene nella ricerca di lavoro. Carla Signoris interpreta Carla Parmegiani, che apre un ristorante stellato dopo un divorzio, mentre David Sebasti interpreta Zander, alle prese con il destino dopo l'acquisizione dello Studio Battaglia. Infine, ci sono Sara Putignano (Michela Fini, chef-influencer di successo con il brand "Michela in famiglia") e Raffaele Esposito (Corrado Fini, marito di Michela, preoccupato per l'immagine e che suggerisce trattamenti di bellezza alla moglie).