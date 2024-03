Tempesta d’amore 28 e 29 marzo 2024, trama puntata

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 28 e venerdì 29 marzo 2024

Carolin dice a Michael che lei e Vanessa non sono più amiche e il doppio matrimonio non si celebrerà. Andrè riferisce a Helene che il suo vecchio ginecologo di Mannheim gli ha spiegato che il ritardo mentale di Gerry non dipende affatto dalla sua condotta durante la gravidanza. Alfons e Hildegard provano il nuovo baby monitor che vogliono donare a Clara e Adrian per la nascita di Junikiro. Paul e Leon si rivolgono singolarmente a Josie affinché aiuti nella preparazione alimentare per il prossimo triathlon del Fürstenhof. Vanessa si reca a cercare Carolin e tra le due c’è un chiarimento, alla fine del quale Carolin rivela a Vanessa di amarla!

Vanessa resta piuttosto fredda davanti alla confessione di Carolin, poi reagisce male: vuole che da ora in poi si evitino quanto più possibile. Carolin torna a quel punto tra le braccia di Michael. Leon sfida Paul a una gara di triathlon: colui che vincerà terrà l’appartamento. Christof e Alexandra si baciano. Nuovo arrivo: come vi abbiamo anticipato in questo post, Eleni Schwarzbach giunge al Fürstenhof. Seguici su Instagram.