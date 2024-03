Tempesta d’amore: Alexandra e Christoph decidono di fuggire insieme! | Anticipazioni italiane

Chi non ha mai fatto follie per amore? Ebbene, tra poco scopriremo che nemmeno due persone normalmente razionali e calcolatrici saranno immuni dagli effetti delle “farfalle nello stomaco”. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) decideranno infatti di rinunciare a tutto per seguire i propri sentimenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra e Christoph fanno l’amore

Sono trascorsi quasi trent’anni dalla dolorosa fine della relazione tra Christoph e Alexandra. Abbandonata dal suo amato, la donna ritrovò la felicità al fianco di Markus (Timo Ben Schöfer), con cui ha nel corso degli anni costruito non solo una bellissima famiglia ma anche messo in piedi un’azienda profittevole. Il primo amore, però, non si scorda mai…

Quando si è ritrovata di fronte a Christoph, Alexandra si è infatti resa conto di non avere mai smesso di amarlo, un sentimento che è assolutamente ricambiato! Se per settimane la Schwarzbach ha provato a resistere per lealtà verso Markus e la sua famiglia, ben presto, però, i suoi buoni propositi verranno meno…

Alexandra e Christoph cederanno infatti alla passione e faranno l’amore, ammettendo così finalmente i propri sentimenti. E a quel punto la donna verrà chiamata a compiere una scelta…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph chiede ad Alexandra di fuggire insieme

Al settimo cielo, i due amanti si godranno i loro momenti di felicità. Ben presto, però, verranno richiamati alla realtà. La Schwarzbach dovrà infatti tornare di corsa al Fürstenhof, dove – a sorpresa – la sta aspettando sua figlia Eleni (Dorothée Neff)!

Riabbracciare la sua adorata primogenita ricorderà alla donna quanto la famiglia sia importante per lei. Il suo amore per Saalfeld, però, sembrerà essere ancora più forte! Poco dopo, infatti, Christoph farà ad Alexandra una proposta sconvolgente: lasciare tutto e iniziare subito una nuova vita insieme a Formentera!

A dimostrazione della serietà delle proprie intenzioni, Saalfeld comunicherà a Paul (Sandro Kirtzel) la propria intenzione di lasciargli la gestione del Fürstenhof e darà appuntamento alla sua amata per quello stesso pomeriggio per andare insieme in aeroporto. E così, sopraffatta dai sentimenti, Alexandra farà le valigie pronta a seguire l’uomo che ama. Andrà davvero fino in fondo? Seguici su Instagram.