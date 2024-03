Tempesta d’amore: Alexandra fa l’amore con Christoph! E ora? | Anticipazioni italiane

Era nell’aria da tempo, ma ora la passione sta finalmente per esplodere! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) cederà finalmente ai suoi sentimenti per Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E a quel punto tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra confessa tutto a Markus

Quando Christoph la abbandonò – ormai quasi trent’anni fa – Alexandra trovò in Markus (Timo Ben Schöfer), un compagno ideale, con cui ha costruito una famiglia ed un impero finanziario. Peccato solo che i suoi sentimenti per Saalfeld non siano mai scomparsi…

Da ormai alcune settimane la donna è dunque dilaniata tra la lealtà nei confronti del marito e la crescente attrazione per il suo ex. Un dilemma che si presenterà in tutta la sua forza quando Christoph le darà appuntamento in una baita romantica…

Ebbene, inizialmente Alexandra prenderà in considerazione l’invito, ma poi all’ultimo momento cambierà idea: non solo non si presenterà all’appuntamento galante col suo spasimante, ma rivelerà tutto a Markus!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra cede alla passione con Christoph

Trionfante, Markus si recherà dunque alla baita, dove provocherà Christoph, sostenendo che Alexandra lo abbia solo ingannato e non abbia segreti per il marito. Non contendo, Schwarzbach sfrutterà ogni occasione per umiliare il rivale, arrivando a chiedergli di organizzare la sua festa di compleanno.

Ebbene, se da una parte Christoph dimostrerà un inaspettato autocontrollo e non reagirà alle provocazioni di Markus, dall’altra inizierà a trattare Alexandra con grande freddezza, interrompendo ogni corteggiamento e dichiarando addirittura di voler vendere la pensione a Formentera da lui acquistata per lei!

Il risultato? La donna resterà così ferita dall’atteggiamento di Saalfeld da capire finalmente di amarlo! E così, quando lo incontrerà nel bosco in un luogo romantico, Alexandra si lascerà andare alla passione con Christoph, facendo l’amore con lui! E da quel momento nulla sarà più come prima… Seguici su Instagram.