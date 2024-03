Tempesta d’amore: André sorprende Helene con due prove d’amore | Anticipazioni italiane

Una nuova storia d’amore sta per sbocciare in quel del Fürstenhof. Ed i primi passi verranno fatti proprio nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando Helene Richter (Sabile Werner) inizierà a guardare ad André Konopka (Joachim Lätsch) con occhi diversi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene si confida con André

Dopo un primo incontro decisamente burrascoso, ormai da qualche tempo i rapporti tra André e Helene sono apparsi molto più distesi, tanto che i due sembrano addirittura essere diventati amici e confidenti!

È stato infatti proprio allo chef che la Richter ha confessato il suo più grande segreto: la responsabilità del deficit cognitivo di Gerry (Johannes Huth) è sua! La donna visse infatti in modo incauto la sua prima gravidanza, mettendo a rischio la salute del feto e provocando il ritardo mentale del nascituro.

Colpito dalla storia, André ha subito provato a rincuorare Helene, provando ad alleviare i suoi sensi di colpa. Tutto, però, è stato inutile…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André aiuta Helene

Determinato ad aiutare la donna, lo chef partirà così per una vera e propria missione: si recherà a Mannheim – città di cui la Richter è originaria – e rintraccerà il ginecologo che la seguì all’epoca, trovando la conferma ai suoi sospetti: i sensi di colpa di Helene sono assolutamente ingiustificati!

E non è finita qui! Dopo aver comunicato alla Richter la bella notizia, Konopka riuscirà nuovamente a colpirla con un altro gesto di grandissima generosità: le permetterà di organizzare un evento al Caffè Liebling per raccogliere i fondi necessari per il matrimonio di Max (Stefan Hartmann) e Vanessa (Jeannine Gaspar)!

Il risultato? Helene inizierà pian piano a guardare ad André con occhi diversi, dando inizio ad un percorso che porterà alla nascita di una bellissima storia d'amore…