Tempesta d’amore: Carolin si dichiara a Vanessa! E ora? | Anticipazioni italiane

Dopo giorni di bugie, scuse e malintesi, la verità sta finalmente per venire alla luce! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß confesserà infatti a Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) di essersi innamorata di lei, cambiando per sempre le loro vite… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin fugge

Per mesi sono state semplici conoscenti, almeno fino alla decisione dei loro rispettivi compagni di organizzare delle doppie nozze. È stato allora che Carolin e Vanessa hanno iniziato a trascorrere sempre molto tempo insieme, legandosi più di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

Se la Sonnbichler pensava di aver trovato una grande amica, però, per la Lamprecht le cose stanno diversamente! Carolin si è infatti resa conto di amare Vanessa: un sentimento proibito che la sta mettendo a dura prova.

Nel tentativo di reprimere ciò che prova, la donna finirà infatti non solo per allontanare Vanessa, ma anche per ferire Michael (Erich Altenkopf). E così, sopraffatta dalla situazione, Carolin penserà bene di fuggire senza dire nulla a nessuno!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin confessa a Vanessa di amarla

Preoccupatissimo, il medico si metterà alla disperata ricerca della sua futura sposa, il cui comportamento sarà ormai sempre più inspiegabile. Sarà però Vanessa a trovare la “fuggitiva”, che si era rifugiata al maneggio del Fürstenhof.

Ebbene, tra le due donne nascerà un’accesa discussione che vedrà ancora una volta Carolin respingere ogni domanda senza fornire alcuna spiegazione credibile. Quando però Vanessa perderà la pazienza e farà per andarsene, la Lamprecht capirà di non poter più continuare a mentire…

Sarà così che Carolin confesserà ad un’esterrefatta Vanessa l’incredibile verità: si è innamorata di lei! Una confessione destinata a stravolgere per sempre le vite non solo delle due donne, ma anche dei rispettivi compagni…

