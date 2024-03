Tempesta d’amore: Carolin si innamora di Vanessa! | Anticipazioni italiane

Tutto sta per cambiare nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo prenderà infatti il via una delle storie d’amore più attese e rivoluzionarie della storia della soap… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin e Vanessa si avvicinano

Da ormai qualche settimana due coppie sembrano finalmente aver trovato la felicità in quel del Fürstenhof. Una felicità che hanno deciso coronare facendo il grande passo!

Dopo Max Richter (Stefan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), anche Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) hanno infatti deciso a sorpresa di unirsi in matrimonio. E, visto il loro legame di sangue, i due futuri sposi hanno pensato di organizzare delle doppie nozze!

Con un doppio matrimonio da organizzare, Carolin e Vanessa hanno dunque iniziato a trascorrere molto tempo insieme, dando inizio ad una bellissima amicizia che sta diventando sempre più forte ed intima ogni giorno che passa. Nessuna delle due, però, immagina lontanamente dove questo percorso le porterà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin capisce di amare Vanessa

Sempre più unite e complici, qualche giorno fa le due donne sono state protagoniste di un episodio decisamente sorprendente. Quando la Sonnbichler ha confessato di aver sempre sognato di baciare una donna prima di sposarsi, la Lamprecht l’ha subito accontentata!

Ebbene, se sul momento l’accaduto è stato archiviato come uno scherzo, in realtà farà scattare qualcosa all’interno delle due amiche, anche se loro stesse ne saranno inconsapevoli. Con il passare del tempo, però, le cose inizieranno ad essere sempre più chiare.

Il momento della svolta arriverà quando le future sposine si daranno appuntamento in una baita romantica per provare il valzer nuziale, decidendo poi di restare a dormire nel rifugio tutta la notte. E saranno proprio quei passi di danza uniti all’atmosfera magica del bosco notturno a portare Carolin ad aprire gli occhi: si è innamorata di Vanessa!

Questa inaspettata presa di coscienza arriverà grazie ad un sogno della Lamprecht, ma ben presto sarà chiaro a quest’ultima che i suoi sentimenti per “l’amica” sono tutt’altro che l’effetto di una suggestione onirica. E a quel punto tutto cambierà… Seguici su Instagram.