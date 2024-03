Tempesta d’amore: Christoph, ricatto romantico ad Alexandra! | Anticipazioni italiane

La guerra per il cuore di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) è ufficialmente iniziata! E Christoph Saalfeld (Dieter Bach) sembra assolutamente determinato a vincere. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore arriverà a usare dei metodi decisamente poco ortodossi per costringere la sua amata a concedergli una chance… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph fa un regalo ad Alexandra

Da quando Alexandra è rientrata a sorpresa nella sua vita, Christoph non ha avuto che un obiettivo: riconquistarla! E poco importa se la donna sia felicemente sposata con Markus (Timo Ben Schöfer) da ormai quasi trent’anni…

Tutt’altro che scoraggiato dai rifiuti della Schwarzbach, Saalfeld sarà sempre più convinto (e non a torto) che quest’ultima ricambi i suoi sentimenti) e si lascerà andare ad una prova d’amore davvero incredibile: acquisterà per lei proprio la pensione a Formentera dove – quando erano ancora giovani e innamorati – avevano sognato una vita insieme insieme! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph fa una richiesta ad Alexandra

Inutile dire che Alexandra resterà a bocca aperta di fronte al regalo del suo ex, ma si vedrà costretta a rifiutarlo. Sempre più sopraffatta dai propri sentimenti per Christoph, la donna proverà a tenere le distanze da lui. Peccato solo che tutto sembrerà giocare contro i suoi buoni propositi…

Quando Saalfeld convincerà Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) a non firmare l’accordo con Markus, quest’ultimo pregherà infatti Alexandra di usare il proprio ascendente su Christoph per portarlo dalla loro parte.

Il risultato? La Schwarzbach sarà costretta ad avvicinarsi ancora una volta al suo ex, che la metterà di fronte ad un vero e proprio ricatto: è disposto a considerare la sua proposta di affari, se lei in cambio trascorrerà un'intera giornata con lui! La donna accetterà?