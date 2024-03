Tempesta d’amore: Erik rinuncia al suo sogno per amore di Josie! | Anticipazioni italiane

Cosa non si farebbe per amore di una figlia? Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) darà l’ennesima dimostrazione di quanto il suo legame con Josie (Lena Conzendorf) sia forte, tanto da spingersi a compiere un incredibile sacrificio per la figlia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon perde il lavoro

Da pochissimi giorni Josie ha chiuso un capitolo decisamente doloroso e destabilizzante della sua vita: quello legato alla ricerca del suo padre biologico. Dopo aver inizialmente deciso di cercare l’uomo, la ragazza ha infatti cambiato idea, preferendo concentrarsi sul suo rapporto con Erik, che ormai considera come un vero genitore al di là dei legami di sangue.

Proprio quando nella vita della Klee sembrava essere tornata la serenità, però, arriverà un nuovo duro colpo: Leon (Carl Bruchhäuser) verrà accusato dalla sua azienda di aver favorito la concorrenza (Josie, per l’appunto) e sarà licenziato in tronco! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik cede il suo lavoro a Leon

Mortificata, la ragazza cercherà di rimediare aiutando il fidanzato a trovare un lavoro che gli permetta di rimanere nelle vicinanze: e qual posto migliore per iniziare la ricerca se non il Fürstenhof? Josie si rivolgerà dunque a Paul (Sandro Kirtzel), che – nonostante la rivalità con Leon – incoraggerà quest’ultimo a candidarsi come nuovo PR dell’hotel. Peccato solo che il ragazzo riceverà immediatamente un rifiuto!

Convinta che ci sia dietro Paul, Josie accuserà quest’ultimo di aver giocato sporco con Leon. Un’accusa che si rivelerà assolutamente ingiusta! Lindbergh scoprirà infatti che Christoph (Dieter Bach) ha già assegnato il posto di PR a Erik nella speranza di fare un favore al suo pupillo…

Il risultato? Paul convincerà Erik a rinunciare alla posizione a favore di Leon, tornando ad essere un semplice barista per il bene di Josie! Un gesto che farà guadagnare punti agli occhi della Klee sia a Lindbergh che a Vogt… Seguici su Instagram.