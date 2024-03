Tempesta d’amore: Josie scopre che Paul non l’ha mai tradita! E decide di… | Anticipazioni italiane

Una scoperta sconvolgente sta per mettere Josie Klee (Lena Conzendorf) davanti ad una scelta durissima. Dopo aver chiuso la sua relazione con Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) nella convinzione che quest’ultimo l’avesse tradita ed ingannata, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza scoprirà infatti di essersi sbagliata, trovandosi di fronte ad un bivio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon scopre che Paul è innocente

Quello tra Paul e Josie sembrava essere destinato ad essere il grande amore, fino a che l’uomo non ha tradito la Klee con Tatjana (Laura Egger)… o almeno così sembrava! Dopo essersi a lungo interrogato su quanto realmente accaduto quella maledetta notte, Lindbergh ha infatti da poco scoperto di essere stato vittima di un crudele intrigo di Constanze von Thalheim (Sophia Schiller).

Ebbene, su richiesta di Erik (Sven Waasner), Paul ha deciso di non raccontare immediatamente a Josie tutta la verità per non turbare nuovamente la ragazza e mettere in crisi la sua relazione con Leon (Carl Bruchhäuser). Il caso però vorrà che sia proprio quest’ultimo a scoprire la verità…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie scopre la verità su Paul e Tatjana

Sconvolto, Leon si interrogherà a lungo sul da farsi: se da una parte Josie merita di conoscere la verità, dall’altra potrebbe decidere di lasciarlo e tornare da Paul. Ben sapendo quanto la sua amata apprezzi la sincerità, però, alla fine Thormann deciderà di raccontarle tutto. E ora?

Inutile dire che Josie resterà a bocca aperta di fronte alla rivelazione del fidanzato, a cui garantirà di voler restare insieme a lui in quanto è lui che ama e non Paul. Peccato solo che in cuor suo la ragazza sappia molto bene di non aver mai dimenticato Lindbergh…

Prenderà così il via la fase conclusiva dell’arco narrativo legato alla bellissima storia d’amore dei due protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore! Seguici su Instagram.