Tempesta d’amore: Constanze confessa i suoi intrighi ed esce di scena! | Anticipazioni italiane

Il gran finale di uno dei personaggi più interessanti degli ultimi anni sta per andare in scena! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti all’ultimo atto di Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), che chiuderà il suo arco nella soap bavarese lasciando un segno indelebile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul lascia Constanze

Intelligente, affascinante e passionale da una parte, ma anche cinica e determinata dall’altra: Constanze von Thalheim è senza dubbio una donna di grande fascino capace di incredibili slanci d’amore e, contemporaneamente, gesti estremamente meschini.

Questa sua complessità è emersa in tutta la propria forza nella relazione tra la ragazza e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). Convinta di aver trovare l’amore della sua vita, Constanze è infatti arrivata a commettere dei veri e propri crimini pur di tenere legato a sé il fidanzato e spezzarne il legame con Josie (Lena Conzendorf). Purtroppo, però, tutto sarà inutile…

Ad un passo dal trasferirsi a Londra con lei, Paul si renderà infatti conto di non amare davvero Constanze e la lascerà. Una decisione che sconvolgerà la von Thalheim al punto da farle perdere il controllo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze confessa tutto

Dopo aver inutilmente tentato di far cambiare idea al suo amato, spinta dalla rabbia e dalla frustrazione la von Thalheim finirà infatti per lasciarsi sfuggire di aver architettato lei il presunto tradimento di Paul con Tatjana (Laura Egger). Tradimento, che come ricorderete, causò la fine della relazione tra l’uomo e Josie.

Il risultato? Mentre Paul tenterà disperatamente di riconquistare la donna che ama, Constanze capirà di non avere più nulla che la trattenga al Furstenhof e partirà dunque da sola per Londra, nella speranza di poter iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Prima, però, ci sarà tempo per un ultimo emozionantissimo incontro chiarificatore con il suo amato…

Si concluderà così il percorso di uno dei personaggi più affascinanti e complessi degli ultimi anni, reso indimenticabile dall’interpretazione della talentuosissima Sophia Schiller. Non ci resta che augurare il meglio a questa bravissima attrice, nella speranza di poterla un giorno rivedere sui nostri teleschermi nei panni di Constanze. Dopotutto, Tempesta d’amore ci ha insegnato che non tutti gli addii sono destinati ad essere definitivi… Seguici su Instagram.