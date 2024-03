Tempesta d’amore: Paul e Josie, arriva il bacio! E ora? | Anticipazioni italiane

Tra Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) è davvero finita? Stando a quello a cui assisteremo tra poco nelle puntate italiane di Tempesta d’amore, la risposta è decisamente “no”! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie scopre la verità su Paul e Tatjana

Per mesi sono stati amici inseparabili, poi si sono follemente innamorati, per poi allontanarsi irrimediabilmente… almeno fino ad ora! Dopo aver a lungo creduto Paul l’avesse tradita con Tatjana (Laura Egger), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Josie scoprirà infatti che le cose non stanno così.

Grazie a Leon (Carl Bruchhäuser), la ragazza verrà infatti messa al corrente del crudele intrigo ordito da Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) per separarla da Lindbergh. E a quel punto dovrà decidere se tornare con Paul oppure rimanere insieme al fidanzato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul bacia Josie

Ebbene, benché il suo cuore non abbia mai smesso di battere per Paul, Josie rassicurerà Leon: ormai ama lui e non intende tornare dal suo ex. Una decisione che verrà però poco dopo messa a dura prova…

Come sappiamo, Lindbergh ha da tempo assoldato un investigatore privato per ritrovare il padre naturale della Klee. E i suoi sforzi daranno finalmente i frutti sperati: tra qualche giorno Paul consegnerà infatti a Josie l’indirizzo del genitore biologico! E ora?

Inutile dire che la ragazza resterà a bocca aperta di fronte alla generosità del suo ex, a cui chiederà perdono per non avergli creduto all'epoca del presunto tradimento con Tatjana. Ne seguirà una conversazione ad altissimo tasso emotivo, che porterà Paul a baciare Josie! Come reagirà la ragazza?