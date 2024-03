Tempesta d’amore: Shirin scopre che Helene è innocente e… | Anticipazioni italiane

La prima crisi non si dimentica mai! Lo sanno bene Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Gerry Richter (Johannes Huth), che si stanno trovando ad affrontare i loro primi problemi di coppia. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, Shirin scoprirà di aver commesso un grave errore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin licenzia Helene e entra in crisi con Gerry

Nella vita di Gerry nessuno è importante quanto Shirin… eccetto forse per sua madre Helene (Sabile Werner)! Da sempre legatissimo a quest’ultima, il ragazzo ha recentemente portato il rapporto con la genitrice ad un nuovo livello, convincendo la donna a rispettarlo come adulto e fidarsi di lui.

È stato però proprio il suo rapporto speciale con la “mamma” a portare il giovane Richter ad avere la sua prima crisi di coppia con Shirin! Come sappiamo, quando Helene è stata accusata da una cliente di averle rovinato i capelli, la Ceylan l’ha licenziata in tronco per proteggere il buon nome del suo centro estetico, ignorando i tentativi della Richter di convincerla di essere vittima di un raggiro.

Ebbene, Gerry non solo ha preso le difese della madre, ma ha anche fatto leva sul suo potere come titolare del salone di bellezza per costringere la fidanzata a riassumere Helene. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin fa pace con Gerry e Helene

Ebbene, l’accaduto segnerà profondamente Shirin, che prenderà le distanze dal compagno, mandandolo in crisi. Disperato, Gerry proverà a fare un passo verso la fidanzata, finendo però solo per peggiorare la situazione…

Insomma, la relazione tra questi due amatissimi personaggi sembrerà davvero a rischio, ma fortunatamente il peggio presto passerà. Grazie ai saggi consigli dei Sonnbichler, Shirin farà infatti un passo verso il fidanzato ed i suoi si riappacificheranno.

E Helene? Anche per lei ci sarà un lieto fine! Poco dopo aver recuperato il suo rapporto con Gerry, Shirin scoprirà infatti di aver fatto alla madre del fidanzato un terribile torto: la donna è stata infatti vittima di una truffatrice professionista!

Mortificata, la Ceylan chiederà dunque perdono a Helene, proponendole di tornare subito a lavorare insieme a lei nel salone di bellezza del Fürstenhof. Le ostilità saranno dunque finalmente terminate? Seguici su Instagram.