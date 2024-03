Terra amara, anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile 2024

Anticipazioni puntata Terra amara di domenica 31 marzo 2024 (pomeriggio)

Betul decide di interrompere sia la relazione sentimentale che quella lavorativa con Colak, al fine di spronarlo a chiederla in sposa. Il piano funziona e Colak si presenta a casa di Sermin per chiederle la mano della figlia. Sermin acconsente e i due fidanzati decidono di convolare a nozze il prima possibile. Alla villa, continuano gli screzi tra Fadik e Cevriye. Quest’ultima, quando viene a sapere della proposta di matrimonio, decide di far finta di aver bisogno di un po’ d’olio per presentarsi a casa di Sermin e curiosare. L’indomani, Abdulkadir viene a sapere della notizia e si precipita da Betul, chiedendole di non sposare Colak, ma lei decide di andare avanti con il suo piano. Intanto, Hakan, convinto di aver perso Zuleyha per sempre, decide di vendere le sue quote dell’azienda Yaman Kara Costruzioni al signor Hikmet.

A villa Yaman fervono i preparativi per il compleanno di Kerem Alì e Leyla. Nel frattempo Sermin cerca di distogliere Betul dall’idea di avvelenare Colak la prima notte di nozze. Betul però non sente ragioni e acquista il veleno. Vahap va a prendere alla villa Sermin, Fusun e Betul per portarle dal parrucchiere, ma, lungo la strada, vengono bloccati da Abdulkadir e i suoi uomini. Abdulkadir è deciso a rapire Betul, impedendo così il matrimonio con Colak. Ma Vahap, nel tentativo di fermare il fratello, gli spara. Come nuovo sindaco di Cukurova, Lutfiye organizza un incontro con gli imprenditori più importanti del paese, a cui partecipa anche Zuleyha. Durante il pranzo, però, arriva Hakan e, in un discorso di commiato alla città, comunica a Zuleyha che le cede le sue quote dell’azienda Yaman. A Lutfiye arriva la notizia che qualcosa di grave è successo a Fikret.

Anticipazioni puntata Terra amara di lunedì 1° aprile 2024 (prima serata)

Fikret è ricoverato in ospedale dopo un incidente d’auto, che si sospetta sia stato opera di Colak. Le sue condizioni sono gravissime. L’unico chirurgo in grado di eseguire l’intervento che potrebbe salvargli la vita si trova in Svizzera, e non è intenzionato a venire ad Adana e operarlo. Vahap ha ferito Abdulkadir, che ha perso conoscenza e Betul sceglie di restare al suo fianco. Quando il medico di fiducia di Abdulkadir capisce di non poterlo operare, i suoi uomini lo portano in ospedale. Nel giorno del loro matrimonio, Colak aspetta Betul, in ritardo per quanto accaduto con Abdulkadir. Sermin corre da Colak, fingendo che Betul sia stata rapita da Abdulkadir… ma Betul tornerà da sola da Colak, ha capito che ormai non ha altra scelta se non sposarlo e tenere nascosto che cosa è successo tra lei e Abdulkadir.

Il tentativo di Betul di avvelenare Colak fallisce quando l’uomo si accorge che la bevanda che lei gli sta offrendo è avvelenata. Per punizione, reclude in casa Betul dove minaccia di farle passare il resto della vita. Nel frattempo, Fikret lotta tra la vita e la morte e mentre i medici dicono di non poter eseguire una difficilissima operazione che potrebbe salvarlo, Hakan si presenta con il chirurgo luminare che si dice pronto a sottoporre Fikret all’intervento. Sermin, preoccupata per non aver avuto ancora notizie da sua figlia, decide di recarsi a casa di Colak dove, con sua grande sorpresa, trova l’uomo in perfetta salute. Abdulkadir si sveglia in ospedale e chiede di Betul, i suoi uomini gli dicono che è andata via e lui capisce che ha preferito abbandonarlo e sposare comunque Colak.

Anticipazioni puntata Terra amara di giovedì 4 aprile 2024 (prima serata)

Dopo le nozze, Colak reclude in casa Betul. Sermin non avendo più notizie della figlia si rivolge alla polizia, ma secondo il Commissario non ci sono sufficienti prove per aprire un’indagine né per sporgere denuncia di scomparsa, così Sermin si rivolge alla stampa raccontando i suoi sospetti nei confronti di Colak. La donna, infatti, è convinta che l’uomo abbia ucciso Betul e ne abbia occultato il cadavere. Le sue accuse finiscono sulla prima pagina di tutti i giornali di Cukurova, scatenando l’ira di Colak. Nel frattempo, Fikret ha superato l’intervento chirurgico ed è fuori pericolo. Lo stesso vale per Abdulkadir, il quale, una volta uscito dall’ospedale, si riappacifica con suo fratello e gli chiede di fargli da spia. Vuole che Vahap torni a lavorare per Colak fingendosi un suo alleato cosi’ da conoscere in anticipo tutte le sue mosse.

Sermin viene minacciata da Colak e si rifugia da Zuleyha, alla quale chiede aiuto per ritrovare la figlia Betul, che non vede ormai da giorni. Quando viene a sapere da Cavus che Colak tiene prigioniera Betul all’interno della sua villa, Zuleyha decide di intervenire. Raduna alcuni uomini della tenuta e, insieme a loro, entra nella villa di Colak, trova Betul e la porta in salvo. Sermin mostra un’immensa gratitudine, ma Zuleyha mette subito in chiaro che il salvataggio di Betul non significa che lei le abbia perdonate per tutto il male che le hanno fatto. Quando Colak viene a sapere dell’accaduto, dà in escandescenze e indaga per scoprire chi ha informato Zuleyha delle condizioni di Betul. Quando uno degli uomini di Colak incolpa Vahap, questo scappa e si rifugia dal fratello. Abdulkadir si incontra con Betul e, mentre lei cerca di riavvicinarsi a lui, lui la minaccia. Seguici su Instagram.